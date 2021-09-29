Мухаметшин обсудил с генконсулом Казахстана развитие межпарламентского сотрудничества

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин встретился с новым генконсулом Казахстана в Казани Ерланом Искаковым, обсудив вопросы развития связей между двумя республиками. Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Фарид Мухаметшин поздравил дипломата со вступлением в новую должность и пожелал ему больших успехов.

«Глава парламента подчеркнул, что в рамках российско-казахстанского сотрудничества укрепляются исторически сложившиеся тесные торгово-экономические, гуманитарные и межпарламентские связи Татарстана и Казахстана. Фарид Мухаметшин отметил важность сохранения дружеских отношений между Татарстаном и Казахстаном, а также дальнейшего развития межпарламентского сотрудничества», - отметили в пресс-службе.

В беседе Фарид Мухаметшин отметил позитивный опыт сотрудничества Ассамблеи народов РТ с Ассамблеей народа Казахстана. Соответствующее соглашение было подписано в феврале 2010 года. Глава парламента обратился к Ерлану Искакову с предложением активизировать работу в рамках утвержденного документа.

Председатель Госсовета РТ также пригласил нового генконсула Казахстана в Казани принять участие в 25-м заседании парламента республики, на котором будет оглашено послание Президента Татарстана Государственному Совету РТ.

Ерлан Искаков отметил, что в Казани созданы все условия для дипломатической работы консульства, поблагодарил руководство республики за большое внимание и высказал готовность к реализации совместных проектов.

Генеральное консульство Казахстана было открыто в Казани в 2012 году. Консульский округ включает в себя 12 регионов Приволжского федерального округа. С сентября этого года к обязанностям генконсула приступил Ерлан Искаков, до этого он работавший руководителем Аппарата МИД Республики Казахстан.

Во встрече также приняли участие председатели профильных парламентских комитетов Альберт Хабибуллин и Айрат Зарипов, представитель Министерства иностранных дел РФ в Казани Радик Вахитов и другие официальные лица.