Мухаметшин обсудил с Гараевым межпарламентские связи Татарстана и Туркменистана

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин провел рабочую встречу с Генеральным консулом Туркменистана в Казани Гуйчем Гараевым. Глава парламента республики поздравил дипломата со вступлением в должность и выразил уверенность в укреплении дружественных связей между Татарстаном и Туркменистаном в рамках российско-туркменистанского сотрудничества.

В своем вступительном слове Фарид Мухаметшин отметил, что Туркменистан всегда был одним из основных внешнеторговых партнеров Татарстана. В прошлом году товарооборот составил 77,5 млн долларов.

«У нас сложились крепкие взаимоотношения в торгово-экономической и культурной сферах, реализуется много совместных проектов», – подчеркнул Мухаметшин.

Руководитель парламента отметил, что в составе Ассамблеи народов Татарстана, объединяющей представителей 173 национальностей, проживающих в республике, активно работает туркменское национально-культурное объединение.

По словам Мухаметшина, в настоящее время обсуждаются вопросы расширения межпарламентского сотрудничества в рамках российско-туркменистанского диалога. С предложением активизировать межпарламентские связи к Председателю Госсовета РТ обратился Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в мае этого года. Тогда же депутатам Госсовета РТ поступило приглашение посетить Ашхабад с официальным визитом.

Фарид Мухаметшин напомнил, что в республике сложилась традиция приглашать руководителей дипломатических представительств на все знаковые мероприятия. «Мы открыты для сотрудничества», – подчеркнул он и пригласил Генконсула на заседание парламента, в ходе которого будет оглашено Послание Президента Татарстана Госсовету республики.

Гуйч Гараев поблагодарил руководство парламента за поддержку дружеских отношений и регионального взаимодействия по всем направлениям двусторонних связей. «Потенциал нашего взаимодействия по-прежнему большой, несмотря на уже налаженные крепкие связи», – сказал он.

Фарид Мухаметшин пожелал Генеральному консулу доброго здоровья и успешной работы на новом посту.

Ранее сообщалось, что Президент Татарстана Рустам Минниханов обсудил с Генконсулом Туркменистана в Казани вопросы сотрудничества и другие актуальные темы.