Мухаметшин обсудил с Еремеевым сотрудничество Татарстана и Якутии

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин встретился с председателем Госсобрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Алексеем Еремеевым.

Как сообщила пресс-служба республиканского парламента, стороны обсудили расширение сотрудничества между Татарстаном и Республикой Саха, в том числе межпарламентских связей в рамках действующего соглашения. Напомним, Соглашение о сотрудничестве между Госсоветом РТ и Госсобранием Республики Саха подписали 3 ноября 2012 года.

Более десяти лет назад, предваряя подписание Соглашения, Мухаметшин подчеркнул, что укрепление межпарламентских горизонтальных связей дает законодателям из разных субъектов России возможность обмениваться опытом и применять у себя лучшие наработки и практики. Сегодня же стороны отметили важность принятого тогда решения. Мухаметшин и Еремеев договорились продолжать активную работу над реализацией Соглашения, развивать новые направления совместной деятельности, а также наметили программу встреч и обмена мнениями, в том числе посредством онлайн-консультаций.

Сотрудничество между Татарстаном и Якутией имеет давнюю историю, фундамент взаимодействия заложили еще в 1998 году, когда состоялся первый официальный визит делегации Якутии в Татарстан. С тех пор дружба двух республик постоянно укреплялась. 8 июня 2021-го было подписано Соглашение между правительствами двух республик о сотрудничестве в экономике, культуре, социальной сфере.

Активно развивают власти республик и гуманитарные связи. В июне 2021 года в Татарстане с успехом прошли Дни Якутии, а в 2022 году представительная делегация РТ под руководством Рустама Минниханова, в составе которой были Марат Ахметов и Камиль Нугаев, приняли участие в национальном празднике Ысыах.

Региональные парламентарии активно взаимодействуют на площадках Совета законодателей России. Тесное межпарламентское сотрудничество заксобраний Татарстана и Якутии позволяет лучше учитывать интересы регионов в процессе правового регулирования.

У законодателей Якутии и Татарстана во многом общая позиция по сохранению и развитию культуры и обычаев, традиций и родных языков народов, проживающих в национальных республиках.

Стороны пришли к выводу, что Якутия и Татарстан продолжат свое многогранное тесное сотрудничество в разных сферах.

Участие во встрече также приняли председатель комитета Госсовета РТ по госстроительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин и другие официальные лица.