Мухаметшин – Общественной палате РТ: Внимательно относитесь к межнациональным вопросам

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Общественной палате Татарстана следует с особым вниманием отнестись к вопросам межнационального мира и согласия. Об этом на первом заседании нового состава института заявил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

«Хочу попросить более внимательно относиться к межнациональным вопросам: сохранению языка, культуры, традиций народов, проживающих в Татарстане. В республике проживают представители 175 национальностей. Мы многое делаем в этом направлении: открыли воскресные школы, курсы для изучения русского языка для детей мигрантов», – подчеркнул он.

По его словам, это тонкие, щепетильные вопросы, требующие повышенного внимания, терпения и нахождения решения.

«Будем вместе трудиться. Республика Татарстан – одна из передовых в России. У нее мощная экономика, сохраняем лидирующие позиции в разных направлениях. Общественная палата – это самый близкий к народу орган. Рад, что мы вновь формируем такой деятельный состав», – добавил Мухаметшин.

Он охарактеризовал нового Председателя Общественной палаты РТ Александра Терентьева как очень подготовленного опытного человека с большой школой.

«Общественная палата – очень востребованный институт, тесно взаимодействующий с Госсоветом. Наши двери всегда будут открыты для вас, ваших ценных предложений и обозначения вопросов, которые нужно решать», – отметил председатель Госсовета РТ.

Ввиду просьбы Мухаметшина значимым стало назначение на пост заместителя Председателя Общественной палаты РТ Тимура Кадырова, директора Дома дружбы народов Татарстана.