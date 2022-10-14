Мухаметшин: «Общественная организация ветеранов — это душа многонационального Татарстана»

В Казани прошел праздничный концерт, посвящённый 35-летию со дня образования Общественной организации ветеранов (пенсионеров) Татарстана, одной из крупнейших региональных объединений в стране. На сцене Татарской государственной филармонии им. Г. Тукая выступили вокалисты, музыканты и творческие коллективы республики.

Фото: © Расих Фасхутдинов / «Татар-информ»

«Общественная организация ветеранов — это душа многонационального народа Татарстана. На площадках республики мы проводили различные мероприятия, где я с удовольствием наблюдал, как ветераны общаются друг с другом, берегут и чтят лучшие традиции наших народов республики. И потому цена этой организации бесценна», — выступил с поздравительным словом Председатель Госсовета Фарид Мухаметшин.

Он также отметил, что на долю каждого поколения страны выпадают свои испытания и трудности — Великая Отечественная война, восстановление народного хозяйства, спецоперация на Украине. «Вы все трудились во благо страны и создали ту мощь, которой сейчас обладает республика. Вашими руками создана база, на которой татарстанцы трудятся и сохраняют уверянную поступь республики», — подчеркнул Мухаметшин.

Также с поздравительными словами к ветеранам и труженикам республики обратилась министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова. Она отметила, что участники региональной организации на протяжении многих лет являются активными сторонниками и надежными партнерами министерства.

Фото: © Расих Фасхутдинов / «Татар-информ»

«Все то, что мы делаем, мы реализуем вместе с вами — в частности, это социальный проект „Демография“, который как вы помните начинался с домовых обходов. Тогда ветераны движения и социальные работники ходили вместе по самым дальним сёлам и посещали тех, кто в пожилом возрасте остался один. А сегодня этот проект вошёл в состав нацпроекта и называется как „Система долговременного ухода“», — рассказала Зарипова.

По мнению министра, за годы существования организации удалось создать стабильную структуру, которая объединила в своих рядах около миллиона пенсионеров с активной формулой жизни. Несомненно, на это влияют различные республиканские и федеральные проекты, направленные на повышение уровня и качества жизни пенсионеров Татарстана.

Одна из наиболее известных программ — фестиваль самодеятельных исполнителей среди ветеранов «Балкыш — Сияние». За 10 лет его проведения более 100 тыс. пожилых татарстанцев показали свой талант и доказали, что творчеству покорны все возрасты.

«Это проекты и по спортивной спартакиаде и соревнования по творчестве — большой фестиваль „Балкыш“. В Татарстане есть все для того, чтобы поднять качество жизни пожилых людей. Без вашей поддержки мы бы не смогли войти в молодежную аудиторию — здесь нас необходим ваш опыт и мудрость. Несомненно, ваша любовь, патриотизм и любовь к Родине являются для нас примером», — заключила Эльмира Зарипова.

Фото: © Расих Фасхутдинов / «Татар-информ»

Также в рамках праздничного мероприятия прошло вручение государственных наград ветеранам. За многолетний труд и активную общественную деятельность пенсионеры были награждены благодарственными письмами, медалями за «Доблестный труд» и монетой «100 лет со дня образования ТАССР».

Фото: © Расих Фасхутдинов / «Татар-информ»

Мероприятие продолжила концертная программа с выступлениями вокалистов, музыкантов и творческих ансамблей Татарстана, среди них народный артист РТ Айдар Файзрахманов, стипендиат шаляпинской премии, бас Дмитрий Босов, театр-студия «Ассорти» и другие творческие коллективы республики.