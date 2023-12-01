Мухаметшин обратил внимание на проблему незнания русского языка иностранными студентами

Иностранные студенты без знания русского языка не смогут получить хорошее образование в университетах России, им необходима подготовка до поступления в вузы. Об этом заявил Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин на заседании Координационного совета по делам соотечественников при Раисе РТ.

«Нашим представителям в зарубежных странах до отъезда учащихся нужно с руководством этих государств такие вопросы проработать. Чтобы более подготовленные по знанию русского языка получали у нас образование», — сказал глава парламента и председатель координационного совета.

Мухаметшин подчеркнул, что в России есть иностранные студенты, которые плохо знают русский язык или вообще им не владеют, и Татарстан не является исключением. «Они имеют возможность обучаться у нас за деньги, но лекции профессоров, которые проводят их на русском языке, многие не понимают. А потом приходят за оценкой и говорят: „Я же оплатил обучение”», — отметил он.

По мнению главы парламента, из-за такой ситуации может сложиться «очень плохое впечатление о подготовке кадров в вузах республики, да и по стране в целом». «На авторитет университета это повлияет отрицательно», — заключил он.