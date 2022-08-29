Мухаметшин: Национальные СМИ укрепляют статус Татарстана как центра татарского народа

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин обозначил ключевую роль национальных печатных изданий, выходящих за пределами республики. Об этом глава республиканского парламента рассказал на пленарном заседании IX Форума национальных СМИ в Иннополисе.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В продвижении Татарстана в других регионах России, укреплении статуса республики как исторического, духовного и этнокультурного центра всего татарского народа большую роль играют национальные издания, выходящие за пределами республики», — заявил Мухаметшин.

По словам политика, в 14 российских регионах в качестве приложения к местным татарским изданиям выходит газета «Без берге» («Мы вместе»). «Такие издания позволяют соотечественникам быть осведомленными о значимых событиях в Татарстане и не прерывать связь со своей исторической родиной», — отметил он.

Председатель Госсовета заметил, что в Татарстане издается 187 газет и 122 журнала на русском языке, 114 газет и 42 журнала на татарском языке, пять газет на чувашском языке и одна газета на удмуртском языке. «Одним из ключевых элементов сбережения национальной идентичности, сохранения культурного кода является родной язык. Понимая это, уделяем повышенное внимание изданию печатной продукции на языках народов, проживающих в республике», — подчеркнул он.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В прошедшем Году родных языков и народного единства в Татарстане газеты «Республика Татарстан» и «Ватаным Татарстан» выпустили ряд специальных номеров, посвященных традициям народов Татарстана. В них шла речь о праздниках марийской культуры «Семык», мордовской культуры «Балтай» и «Валда Шинясь», удмуртской культуры «Гырон бытдон», чувашской культуры «Уяв».

«Всё это нужно для консолидации вокруг общих для всех народов нравственных ценностей при сохранении своих традиций, обычаев, языка, культуры, религиозной принадлежности. Задача эта непростая, но в то же время это гигантский потенциал для развития общества и государства. Поэтому я настоятельно призываю вас обратить в своих регионах повышенное внимание к этим вопросам», — обратился глава парламента к собравшимся.

Он также попросил журналистов подходить к освещению «острых и чувствительных межэтнических тем максимально взвешенно и ответственно, не идти на поводу у сложившихся стереотипов».

В завершение своего выступления Мухаметшин выразил уверенность, что Год цифровизации в Татарстане станет новым импульсом для развития средств массовой информации и поможет их переходу к более прогрессивным формам и моделям работы, новым каналам коммуникации.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям Айдар Салимгараев добавил, что цель девятого Форума национальных СМИ — обсуждение эффективных практик, обмен опытом, выявление новых возможностей средств массовой информации в выстраивании межнациональных и межконфессиональных отношений. Он уточнил, что в республике насчитывается 695 средств массовой информации.

Салимгараев также вручил Председателю Госсовета РТ Фариду Мухаметшину диплом победителя республиканского журналистского конкурса «Хрустальное перо» в номинации «Медиаперсона года».

Форум получил поддержку Правительства Татарстана и вошел в госпрограмму «Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан на 2014–2025 годы». Мероприятие проводится под эгидой Федерального агентства по делам национальностей.