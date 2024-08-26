Мухаметшин обещал обсудить проблему автобусных маршрутов №2 и 30 в Казани

Председатель Госсовета РТ, секретарь татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия» Фарид Мухаметшин ответил на обращения граждан, поступившие на сайт «Мой депутат». Он созвонился с жителями разных районов, выслушал их проблемы и предложил конкретные решения.

Первой позвонили жительнице Казани Динаре, которая жаловалась на упразднение автобусного маршрута №2, что привело к огромной загруженности маршрута №30.

«Уже добавили два автобуса к тридцатому маршруту. Я принимаю ваше обращение, переговорю с руководством Казани и транспортниками, чтобы решить эту проблему. Буду держать на контроле», – заверил Мухаметшин.

Следующее обращение также от жительницы столицы Татарстана Регины коснулось капитального ремонта дома в Адмиралтейской слободе. В здании уже много лет протекает крыша, но ни в какую программу включить его не удается.

«Я письменно обращусь к мэру города Ильсуру Метшину и руководству района, чтобы они с выездом на место посмотрели состояние вашего дома и постарались решить вопрос. Внимательно переговорю и сам по телефону. Нужна смена, затем будем говорить и с Правительством республики», – ответил Председатель Госсовета РТ.

Затем состоялся диалог с жительницей Альметьевска Надеждой, которая при 43 годах стажа не может получить звание ветерана труда. С этим вопросом она обратилась на сайт «Мой депутат» и была крайне рада звонку своего земляка. Мухаметшин рассказал ей о требованиях для получения этого статуса.

«С 2015 года федеральный закон требует помимо стажа ведомственную или государственную награду у претендента федерального уровня. Обратитесь ко мне еще раз в Госсовет. Опишите, сколько лет проработали, какие награды получали, а я обращусь в федеральную структуру, чтобы вам дали награду», – отметил глава татарстанского парламента.

Заключительное обращение касалось программы Раиса Татарстана «Наш двор». Жительница Лениногорского района Оксана поделилась, у них уже два года как должна быть благоустроена придомовая территория, однако каждый раз ремонт откладывают.

«Я обращусь от своего имени к главе района, чтобы он проконтролировал и соответствующую работу проделал. Местная власть эти задачи должна решать. Я напишу ему письмо, подтолкну», – сообщил Мухаметшин.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана состоятся 8 сентября.

50 депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендует 397 кандидатов.