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Мухаметшин: Объем затрат на науку в Татарстане увеличился на 25%
В Татарстане на данный момент насчитывается 129 научных организаций. Штатная численность персонала, осуществляющего исследования и разработки, составляет более 14 тысяч человек. Об этом в рамках заседания Высшего совета Республиканского общественного движения «Татарстан — новый век» рассказал его председатель, руководитель татарстанского парламента Фарид Мухаметшин.
«По доле молодых ученых в общей массе научных работ республика ощутимо превосходит средний уровень по стране. По стране это цифра чуть более 44%, а у нас 60%. Нас не может не радовать, что начинающие исследователи чувствуют себя комфортно в республике и делают осознанный выбор в пользу науки», — отметил Мухаметшин.
Особое место в научном секторе республики занимает Академия наук Татарстана. Сегодня перед ней стоит много задач, в том числе по выстраиванию эффективного сотрудничества с реальным сектором экономики.
«Ежегодный объем затрат на научные исследования за год был увеличен почти на 25% — до 28 миллиардов рублей, из них доля государственных денег составляет половину», — заключил председатель движения «Татарстан — новый век».
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