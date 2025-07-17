Мухаметшин об изменениях ФГОС о языках: «Мы свое слово об этом еще скажем»

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Документ с изменениями ФГОС, касающихся преподавания родных языков и изменения термина «Родные языки» на «Языки народов России», будет внимательно изучен Государственным советом Татарстана. Об этом на 11-м заседании Госсовета сообщил его председатель Фарид Мухаметшин.

«Вопрос принятия новых решений на федеральном уровне очень обеспокоил депутатов Государственного совета. Когда мы получим этот документ, мы его внимательно рассмотрим. Многоязычная Россия – наше богатство. Эти вопросы требуют внимания. Свое слово по этому поводу республика еще скажет», – заявил Мухаметшин.

Он напомнил, что в Татарстане два государственных языка: русский и татарский. Кроме того, в воскресных школах изучаются и языки других народов, проживающих на территории республики.