Мухаметшин об изменении Конституции РТ: «Конечно, были согласительные процедуры»

Решение о переименовании должности руководителя Татарстана было согласовано с федеральным центром. Об этом рассказал журналистам Председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин на итоговой пресс-конференции.

Законопроект, которым вносятся изменения в Конституцию Татарстана, был принят на последнем в этом году заседании парламента 23 декабря. На нем депутаты поддержали новое название должности руководителя региона – «Глава – Раис Республики Татарстан». «Конечно, были согласительные процедуры, но я не буду детали раскрывать», – сказал Мухаметшин.

«Мы поддержали федеральный закон, изменив название должности высшего должностного лица. Считаю, что поступили мудро, поскольку другое решение было бы на руку нашим недругам. Попытки государств недружественного Запада расколоть субъекты страны не увенчались успехом», – добавил Председатель Госсовета.

Мухаметшин напомнил, что принятый законопроект содержит переходные положения, по которым новое наименование руководителя региона будет применяться только к вновь избранному высшему должностному лицу. «Населением республики, по полученной мной информации, это было встречено с пониманием», – отметил он.

По словам главы парламента, еще остались вопросы по Конституции Татарстана, которые депутаты будут рассматривать на январской сессии. «Если не успеем все согласительные процедуры пройти, то на февральском заседании», – уточнил он.

При этом Мухаметшин заметил, что главная задача, связанная с наименованием высшего должностного лица, выполнена. «Мы все сделали так, как должны были сделать, – привели в соответствие название высшего должностного лица республики. В Конституции теперь он не называется “Президент”. Это была главная задача. Мы ее выполнили, не противопоставляя себя ни федеральному центру, ни тому, кто не хочет с этим мириться», – резюмировал он.