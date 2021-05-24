Мухаметшин об Индусе Тагирове: «О таких людях говорят – лицо нации, татарского народа»

В Императорском зале КФУ прошло мероприятие, посвященное 85-летию доктора исторических наук Индуса Тагирова. От имени руководства Татарстана ученого с юбилеем поздравил Председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин, сообщает пресс-служба парламента РТ.

«Индус Тагиров — выдающийся ученый, сильный политик, педагог, Человек с самой большой буквы. Мы брали с него пример, когда в 90-е годы работали над Конституцией Татарстана, договорными отношениями с федеральным центром, в рабочих группах и комиссиях в Москве, учились, как надо аргументировать свою позицию, точно доносить свои мысли. Удивлял он и своим чутким отношением к матери, жене, своей семье. О таких людях говорят — лицо нации, татарского народа», — сказал Мухаметшин.

Председатель Госсовета добавил, что Тагиров очень много сделал для становления республики и «сегодня продолжает искать пути развития Татарстана и его многонационального народа».

По словам Мухаметшина, Тагиров стал одним из инициаторов образования Академии наук Татарстана, в деятельности которой и по сей день принимает самое активное участие. Большим авторитетом пользовался на посту первого руководителя исполнительного комитета Всемирного конгресса татар, заметил глава парламента.

Он также вручил Индусу Тагирову благодарственное письмо Председателя Государственного Совета РТ.

Индус Тагиров — доктор исторических наук, профессор, академик Академии наук Татарстана, заслуженный деятель науки РФ и РТ, лауреат государственной премии РТ в области науки и техники. Избирался депутатом Госсовета трех созывов. Сегодня возглавляет экспертный совет при парламентском Комитете по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

Фото пресс-службы Госсовета РТ