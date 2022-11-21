Мухаметшин о волейболе в РТ: «Финансирование спорта мы сохраним»

На сегодняшнем заседание Президиума Федерации волейбола Татарстана Председатель Госсовета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин, возглавляющий федерацию считает, что в целом его хозяйство развивается гармонично и без особых проблем.

«Все в наших руках, в руках тренеров. Надо воспитывать волевые качества, усиливать подготовку собственных воспитанников. В целом я не вижу особых проблем, мешающих развитию волейбола в нашей республике. Ситуация успешная. И пускай ныне на экономику республики очень серьезно влияют западные санкции, финансирование спорта на 2023-2024 мы сохраним на нынешнем уровне», – заявил он.