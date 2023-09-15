Мухаметшин о прошедших выборах: «Мы хотели сохранить многопартийность»

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

В Татарстане «Единая Россия» в ходе прошедшей выборной кампании осознанно решила не претендовать на замещение всех вакантных мандатов, так как партийцы хотели сохранить представленность различных политических сил в муниципальных органах власти.

Об этом заявил Председатель Государственного Совета РТ и секретарь Татарстанского регионального отделения партии Фарид Мухаметшин на заседании президиума регионального политсовета, сообщает пресс-служба ТРО ВПП «Единая Россия».

«Каждый, наверное, задавался вопросом, почему мы не на каждый из 161 свободного мандата выдвигали своих кандидатов. Это осознанно. Мы хотели сохранить многопартийность, дать другим партиям больше возможностей, чтобы они продвинули своих кандидатов и в районных советах звучали высказывания представителей других партий», — заметил политик.

Кроме того, Мухаметшин поблагодарил всех, кто занимался дополнительными выборами, и вписал их в более широкий контекст. «Уверен, наращивая силы, объединяясь вокруг нашего национального лидера Владимира Путина и высшего должностного лица республики Рустама Минниханова, обеспечим успешное проведение предстоящих избирательных кампаний. В этой обстановке мы не можем уступать кому-либо ответственность, которую взяли на себя», — добавил он.

Общая явка избирателей по Татарстану на прошедших выборах составила 62,49%, за «Единую Россию» проголосовало 60,3% из них. Представители партии хотели получить 122 мандата из 161 вакантного (75,78%), и это им удалось.

Кроме того, 23 мандата получили самовыдвиженцы, семь — представители КПРФ, пять — «Новых людей», по два — ЛДПР и «Справедливой России — Патриотов — За правду». В частности, депутатом Казгордумы по Павлюхинскому одномандатному избирательному округу стал самовыдвиженец — ректор КНИТУ-КХТИ Юрий Казаков, набравший 54,5% голосов избирателей.

Работа Татарстанского регионального отделения партии по участию в довыборах была положительно оценена на заседании бюро Высшего совета и президиума Генерального совета «Единой России», которое прошло накануне. В нем приняли участие Раис РТ Рустам Минниханов, Фарид Мухаметшин и руководитель регионального исполкома партии Марат Самигуллин.

Кроме того, участники заседания обсудили предстоящие довыборы, которые состоятся 10 декабря в 14 муниципальных районах. На этот раз «Единая Россия» планирует получить 25 мандатов (89,3% от общего числа). Впрочем, районы продолжают назначать выборы — соответственно, к концу сентября количество свободных округов и мандатов может вырасти.

«Задача политической партии „Единая Россия“ — поддерживая власть, решать задачи по развитию своих территорий, своих субъектов, своей страны», — подвел итоги встречи Фарид Мухаметшин.