Мухаметшин о проектах «Единой России»: «У других нет таких инициатив, близких к людям»

Для эффективной и своевременной реализации партийных проектов «Единой России» необходимо активизировать тесное взаимодействие партийцев с органами власти на местах. К такому выводу пришли участники прошедшего в Казани заседания президиума регионального политсовета татарстанского отделения партии «Единая Россия».

Рабочее совещание прошло под руководством секретаря регионального отделения партии Фарида Мухаметшина. Повестка встречи была посвящена партийным проектам – итогам их реализации в 2022 году и планам на текущий год.

Докладчики, среди которых был депутат Госдумы от Татарстана Максим Топилин, подробно рассказали о проделанной масштабной работе в республике в рамках проектов «Единой России». Их деятельность затронула все ключевые сферы жизни региона – от социальных вопросов, помощи мобилизованным и их семьям до поддержки бизнеса и импортозамещения в экономике.

Эффективность воплощения этих проектов на практике напрямую зависит от уровня взаимодействия партийцев с местными органами власти, профильными ведомствами и организациями, подчеркнул Фарид Мухаметшин.

«Реализация около двадцати инициатив находится под контролем нашей партийной организации. Мы должны активно использовать все возможности, чтобы реализовать сполна эти добрые инициативы, направленные на улучшение экономики, поддержку предпринимательства, культурно-историческое просвещение, развитие спорта и работу с населением. Не везде наши местные отделения партии работают по этим направлениям с должным усердием», – отметил он, адресуя свой посыл коллегам из районов республики, которые участвовали в заседании в режиме видеоконференции.

Он подчеркнул, что эффективное исполнение проектов «Единой России» предоставляет уникальную возможность поднять авторитет партии, заручиться дополнительной поддержкой граждан за счет роста качества их жизни.

«У других партий нет таких инициатив, близких к людям, к предприятиям. И эти дела нужно активнее воплощать в жизнь. Эту работу мы должны производить в кооперации с властями на местах, используя актив партии и координаторов проектов. Нужно дойти до каждого района, до каждого города», – резюмировал Фарид Мухаметшин.