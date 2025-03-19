Мухаметшин о появлении закона о семейном бизнесе в Татарстане: Не исключаю

В Казани прошла пленарная сессия выездного заседания Всероссийского Семейного Совета. На нем обсудили актуальные вопросы поддержки семейного бизнеса. Много внимания было уделено необходимости профильного закона, который уже принят в ряде регионов страны, однако отсутствует на федеральном уровне. Его появления в Татарстане не стал исключать Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

«Семейный бизнес уже вносит весомую лепту в общий объем производства разных отраслей. Наша республика всегда занималась семейным бизнесом, в том числе на селе. Важно, что через него идет трудовое воспитание молодежи, подготовка детей к взрослой жизни. Сегодня мы с этой темой встречаем гостей из 34 регионов страны. Не исключаю появления закона о семейном бизнесе и у нас», – отметил в беседе с журналистами глава парламента.

Он подчеркнул, что в Татарстане многовекторная экономика, где многие семьи находят свои ниши и развивают свой бизнес.

На выездное заседание приехали семьи, ведущие свой бизнес, из 34 регионов России. Многие из них занимаются этим не один десяток лет, и в их компании уже работают их дети.

«На таких выездных заседаниях собираются лучшие семейные предприниматели России. На семейный совет выносятся самые важные вопросы: как сделать так, чтобы семья была устойчивой, многодетной, как научиться зарабатывать на свою жизнь. Кроме того, мы обсуждаем много тем, касающихся нравственности и развития. И, конечно, говорим о бизнесе. Мы очень заинтересованы в том, чтобы семейный бизнес со всей России установил связи с Татарстаном, так как это динамично развивающаяся республика», – подчеркнула вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Елена Дыбова.