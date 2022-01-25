Мухаметшин о последних думских выборах: «Здесь нам есть чем гордиться!»

На последних думских выборах Татарстан в абсолютном отношении дал наибольшее количество голосов за партию в России. Об этом на XXXIV пресс-конференции Татарстанского регионального отделения «Единой России» заявил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

Спикер подчеркнул, что наглядным свидетельством организационно-политического потенциала любой партии являются её электоральные успехи.

«Здесь нам есть чем гордиться: уровень явки, доверия „Единой России“ и поддержанным ею кандидатам в республике всегда выше, чем в среднем по стране. Так было во всех избирательных кампаниях за последние 5 лет. Таковыми стали и последние выборы в Госдуму РФ, когда Татарстан в абсолютном отношении дал наибольшее количество голосов за партию в России», — отметил Мухаметшин.

По мнению Председателя Госсовета РТ, в основе достигнутых успехов особый доверительный и конструктивный стиль взаимодействия власти и общества, партийных институтов, сложившихся в республике.

«Став у истоков становления партии в лице первого Президента РТ Минтимера Шариповича Шаймиева, татарстанские единороссы более двух десятилетий являются надежной, проверенной и крупнейшей по численности региональной парторганизацией в стране. Большое внимание партийной работе уделяет Президент Татарстана, член Бюро Высшего совета Рустам Нургалиевич Минниханов. Наши однопартийцы преобладают на всех уровнях публичной власти, в руководстве крупных предприятий и общественных организаций. Такой состав и структура позволяют системно реализовывать решения, принятые в интересах избирателей», — заявил Председатель Госсовета РТ.