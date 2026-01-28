Мухаметшин о поддержке участников СВО: Люди отдают последнее

Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На важность своевременного решения жилищных вопросов, поддержки участников специальной военной операции и многодетных семей указал сегодня председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин в своём выступлении на расширенном заседании экспертного совета при уполномоченном по правам человека в РТ в Казани.

«Времена непростые, идет СВО, но собираются гуманитарные грузы. По линии партии «Единая Россия» мы отправили несколько сотен тонн всевозможного груза, нужного для участников специальной военной операции. Я сам участник, отправлял по 15 машин грузовиков. Люди последнее отдают», – заявил он.

Фарид Мухаметшин отметил, что в благотворительных акциях участвуют пожилые люди.

«Она (пожилая женщина – прим. Т-и) снимает пуховый платок: «Я отправляю свое тепло душевное, свою благодарность». Вы понимаете, какой у нас хороший, замечательный многонациональный народ нашей республики?» – задал риторический вопрос Мухаметшин.

Он подчеркнул, что решение всех насущных вопросов участников спецоперации и их семей, а также многодетных семей находится в приоритете.

Председатель Госсовета РТ также сказал, что в регионе мирно живут представители 175 наций и народностей. И каждый хочет сохранить свой язык, традиции, культуру, обычаи, одежду, кухню, акцентировал он.