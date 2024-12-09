Мухаметшин о коррупции: «Атмосфера должна быть создана соответствующая – неуважения»

В Татарстане особое внимание уделяется профилактике коррупции, однако проблема до конца не решена. Республика входит в пятерку регионов, где выявляется большое количество преступлений коррупционной направленности. В этом году коррупционные риски возникли практически во всех сферах экономики. Подробнее – в материале «Татар-информа».





Фарид Мухаметшин: «Почти двадцатилетний опыт показывает, что пришло время пересмотреть нормативную базу и обновить некоторые ее положения»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Главное наше достижение – это создание атмосферы нетерпимости к коррупции»

Важную роль в профилактике коррупции играет совершенствование регионального законодательства, заявил Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин на Республиканском антикоррупционном форуме «Алма – бирмэ!». Мероприятие было приурочено к Международному дню борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря.

«Почти двадцатилетний опыт показывает, что пришло время пересмотреть нормативную базу и обновить некоторые ее положения. Я призываю депутатов и представителей заинтересованных организаций принять участие в этой важной работе. Ведь современное законодательство – это фундамент, на котором строятся успехи в любой сфере», – сказал глава парламента.

Мухаметшин отметил, что еще в 2005 году была принята Стратегия антикоррупционной политики РТ, которая «стала основной для эффективной работы в этом направлении». Кроме того, в Татарстане одним из первых в стране был принят республиканский закон о противодействии коррупции.

«Коррупция – это угроза, которую осознает каждый из нас. Борьба с этим социальным злом стала одной из главных задач государства. Для ее решения принимаются и совершенствуются законы, внедряются эффективные механизмы, например такие, как предотвращение конфликта интересов, контроль за доходами и расходами должностных лиц на самых разных уровнях», – подчеркнул Председатель Госсовета.

Он отметил, что важную роль в обеспечении обратной связи с населением играет государственная информационная система «Народный контроль». С 2012 года система помогла решить более 91% из 700 тыс. вопросов татарстанцев.

«Каждый может внести вклад в улучшение качества жизни, сообщить о нарушении и несправедливости. Но главное наше достижение – это создание атмосферы нетерпимости к коррупции. При активном содействии правоохранительных органов мы доказали, что необратимость наказания действует для всех вне зависимости от званий и должностей. Закон для всех одинаковый. Сейчас стоит важная задача – вывести диалог между обществом и властью на новый уровень», – заявил он.

«Коррупция – это угроза, которую осознает каждый из нас. Борьба с этим социальным злом стала одной из главных задач государства» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Не надо поощрять тех, кто надуманно пишет на кого-то жалобы»

Коррупцию в Татарстане еще до конца не победили, поэтому вся общественность должна участвовать в антикоррупционной работе, убежден Мухаметшин.

«Вокруг человека, который замечен или уличен в коррупции, атмосфера должна быть создана соответствующая – неуважения, непризнания. Но может быть и другая крайность – сведение счетов. Этот на этого написал Раису республики, в прокуратуру: проверьте его. Нам и это не нужно. Мы друг друга должны уважать. Если человек где-то ошибся, споткнулся, нужно его поправить, на истинный путь направить. Не надо переходить границы, не надо поощрять тех, кто надуманно пишет на кого-то жалобы, оскверняет гражданина. Нужно быть честными», – заявил он.

По словам главы парламента, в борьбе с коррупцией и религиозные деятели «должны сказать свое веское слово». «В мечетях и церквях, проповедуя истину о своей религии, нужно говорить об этой ответственности представителям многонационального народа», – заметил он.

Председатель Госсовета добавил, что коррупционные проявления есть и среди мигрантов, которые приезжают на работу в республику.

«Мигрантов стало много. Нам не хватает рабочих рук для многовекторной экономики. Мы с гордостью говорим, что у нас нефть и газ добывают, электричеством мы себя сами обеспечиваем, не покупаем с российского рынка. Нужны рабочие руки, специалисты, но вместе с ними приходит какой-то такой теневой характер. Остановило ГАИ, мне докладывали недавно, он вытащил деньги из кармана и отдал гаишнику, который с удовольствием взял и уехал. Пусть он в казну заплатит, штраф заплатит. Пусть это как минимум станет достоянием его круга людей и он себя неуютно почувствует», – сказал он.

Рустам Гаязов: «За прошлый год проведено около 24 тыс. контрольных мероприятий. К дисциплинарной ответственности привлечено 298 должностных лиц органов власти, уволено и лишено полномочий девять человек» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В ряде министерств ситуация, как в басне Крылова: кто куда»

В Татарстане в этом году проведено около 22 тыс. антикоррупционных контрольных мероприятий. В результате к дисциплинарной ответственности привлечено 162 должностных лица, уволено – пять, рассказал заместитель начальника Управления Раиса РТ по вопросам антикоррупционной политики Рустам Гаязов.

«За прошлый год проведено около 24 тыс. контрольных мероприятий. К дисциплинарной ответственности привлечено 298 должностных лиц органов власти, уволено и лишено полномочий девять человек», – сообщил он.

Гаязов подчеркнул, что профилактика коррупционных проявлений возложена на руководителей. «Сегодня по пальцам можно пересчитать руководителей учреждений и министерств, которые сами вникают в данную ситуацию и лично проводят заседания комиссии в части профилактики коррупции. Положительные примеры – Минобрнауки, Минздрав. Но вот даже в зале, посмотрите, некоторые руководители просто не пришли. В ряде министерств ситуация, как в басне Крылова: кто куда. Некоторые руководители работают по принципу: чем хуже, тем лучше», – обратился он к участникам форума.

По словам замначальника управления, главный враг коррупции – этот открытость и прозрачность, поэтому в республике многое делается в области цифровизации. «Но построить хороший автомобиль – это еще не решение, нужно уметь на нем ездить. В данном направлении нам еще нужно работать. Получается, что мы чемпионы не только по ряду отраслей экономики, но в том числе по коррупционным преступлениям», – констатировал он.

Гаязов добавил, что Татарстан традиционно входит в пятерку регионов, где выявляется большое количество преступлений коррупционной направленности.

Проблемной, по его словам, остается сфера ЖКХ. В частности, коррупционные риски выявляются при начислении управляющими компаниями оплаты за водоснабжение, отопление Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В той или иной степени мы все являемся пострадавшими от ЖКХ»

Есть в Татарстане факты конфликта интересов, отметил замначальника Управления Раиса РТ по вопросам антикоррупционной политики. В качестве примера он привел случай с одним из бывших руководителей района, но имени его не назвал. Предположительно речь идет об экс-главе Актанышского района Энгеле Фаттахове.

«В 2022 году у одного из руководителей муниципального образования были выявлены нарушения, связанные с личной заинтересованностью в деятельности агрофирмы. Чтобы избежать конфликта интересов, позже он перешел руководителем в эту фирму. Сейчас обстоятельством занимаются правоохранительные органы. Если бы вовремя были приняты исчерпывающие меры, то последствий можно было бы избежать», – заявил Гаязов.

Проблемной, по его словам, остается сфера ЖКХ. В частности, коррупционные риски выявляются при начислении управляющими компаниями оплаты за водоснабжение, отопление. Есть факты предъявления счетов за неоказанные жилищные услуги. Например, после проверки трудовой инспекции две управляющие компании вернули жильцам более 800 тыс. рублей, начисленных за тепло и горячую воду, поскольку суммы не соответствовали показаниям приборов учета.

Гаязов уточнил, что общее число протоколов об административных правонарушениях, составленных Госжилинспекцией за 2020-2023 годы превысило 2 тысячи.

«Тем не менее эта работа не снижает коррупционные риски, связанные с подделкой протоколов с собраний собственников жилья многоквартирных домов по выборам управляющих организаций. Хотя подделка подписей жильцов в ряде случаев обнаруживается при визуальном осмотре документов. В той или иной степени мы все являемся пострадавшими от ЖКХ. И в лучшую сторону ситуация существенно не меняется», – подчеркнул он.

Гаязов добавил, что управлением в этом году также проводился мониторинг качества проведенного капремонта в домах. «Только по трем обследованным домам выявлены завышения объемов выполнимых работ на сотни тысяч рублей», – заметил он.

Практически нет ни одного направления экономики и социальной сферы, полностью свободных от коррупции и коррупционных рисков Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Практически нет ни одного направления экономики и социальной сферы, полностью свободных от коррупции»

В этом году значительные нарушения были выявлены в работе частных образовательных организаций в Татарстане, сообщил Гаязов.

Частные школы и детские сады частично финансируются из республиканского бюджета. Только за последние пять лет бюджетные затраты на них превысили 1,3 млрд рублей. «При этом как минимум в пяти организациях обнаружены приписки и удвоение детей. По части случаев возбуждены уголовные дела», – отметил замначальника Управления Раиса РТ по вопросам антикоррупционной политики.

Например, в развивающем центре «Всезнайка и Ко» несколько детей, внесенных в списки, в этом году его не посещали. Соответственно, не получали в нем образовательные услуги. Более того, выяснилось, что некоторые семьи уже на протяжении нескольких лет живут в других регионах России.

Кроме того, в 22 организациях из 44, получающих ежегодные субсидии, обнаружены нарушения лицензионных требований. «Это прием на работу педагогических руководящих работников, не имеющих профессионального образования или стажа, наличие в штате непроверенных подсудимых педагогов, осуществление образовательной деятельности без лицензии», – уточнил Гаязов.

Практически нет ни одного направления экономики и социальной сферы, полностью свободных от коррупции и коррупционных рисков, констатировал он. «Большая часть из них находится на грани перехода в уголовную плоскость», – подытожил замначальника управления.

Рустем Загидуллин: «Ежегодно проводятся социологические исследования. С 2011 года число опрошенных, которые хоть раз попадали в коррупционную ситуацию, сократилось в два раза» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Каждый второй респондент не сообщил о факте коррупции, так как считает это бесполезным»

Количество выявляемых нарушений и преступлений в сфере коррупции остается высоким, заявил министр юстиции Татарстана Рустем Загидуллин.

«За прошлый год и десять месяцев 2024 года проведена экспертиза более 45 тыс. муниципальных нормативных правовых актов, в 950 из которых выявлены коррупциогенные факторы. Работа по устранению недостатков еще не завершена. Нужно устранить 72 коррупциогенных фактора в 41 акте», – рассказал он.

Например, в муниципальных актах об организации питания в школе одного из районов республики не был конкретизирован перечень документов, необходимых для включения детей в список получателей социальной помощи. Это нарушение устранено.

«Ежегодно проводятся социологические исследования. С 2011 года число опрошенных, которые хоть раз попадали в коррупционную ситуацию, сократилось в два раза. По результатам опроса, выросло количество респондентов, которые, попав в коррупционную ситуацию, сообщили об этом. Однако по-прежнему каждый второй респондент не сообщил о факте коррупции, так как считает это бесполезным», – проинформировал Загидуллин.

В связи с этим, по его мнению, актуальным остается вопрос антикоррупционной пропаганды.

Рамис Музипов: «В этом году после рассмотрения обращений 11 сотрудников образовательных учреждений привлечены к дисциплинарной ответственности, четыре руководителя уволены» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Четыре руководителя образовательных учреждений уволены»

Количество обращений граждан коррупционной направленности в Минобрнауки РТ за пять лет снизилось почти двое. В 2020 году каждое четвертое обращение прямо или косвенно содержало информацию о признаках коррупции. А за последние два года доля таких обращений в общем количестве составляет 4%, сообщил заместитель министра образования и науки Рамис Музипов.

Всего в этом году в министерство поступило более 1,8 тыс. обращений граждан, из них коррупционной направленности – 77. Самими актуальными остаются обращения, связанные с покупкой канцелярских и хозяйственных принадлежностей, приобретением рабочих тетрадей, сбором денег в фонд класса, необоснованным начислением зарплаты и премий.

«В этом году после рассмотрения обращений 11 сотрудников образовательных учреждений привлечены к дисциплинарной ответственности, четыре руководителя уволены», – рассказал Музипов.

Он добавил, что в этом году также выявлены случаи трудоустройства по поддельным документам об образовании. Один случай произошел с тренером по художественной гимнастике спортшколы Казани. Из-за отсутствия его диплома в Федеральном реестре сведений о документах об образовании был направлен запрос в вуз. А там подтвердили, что диплом о высшем образовании этому тренеру не выдавался.

Другой факт обнаружен после обращения в министерство гражданина из-за некорректного отображения его диплома на портале госуслуг. «Диплом якобы был выдан училищем олимпийского резерва в 2011 году. Установлено, что он действительно там обучался, но не окончил его», – отметил Музипов.

Еще один человек обратился в Минобрнауки из-за отсутствия сведений о дипломе на портале госуслуг. «Диплом якобы был выдан Бугульминским медицинским училищем. Но образовательная организация опровергла наличие этого обучающегося», – подчеркнул замминистра.