Мухаметшин о флаге Татарстана: «Долго спорили по символу, который объединит наших людей»

Флаг, герб и гимн Татарстана помогли консолидировать жителей республики в непростые постсоветские годы. Эти символы и сейчас воспитывают любовь к своей малой родине и большой стране у нового поколения татарстанцев. Такое мнение на встрече с членами Геральдического совета при Президенте РТ высказал Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

Мероприятие состоялось в День Государственного флага Татарстана. Участниками торжества стали руководитель Геральдического совета при Президенте РТ директор Института международных отношений КФУ Рамиль Хайрутдинов, главный советник при ректорате КФУ Рияз Минзарипов и другие. Перед стартом официальной части в одном из залов КФУ гости осмотрели тематическую выставку, посвященную богатой истории геральдики татарстанской земли.

По словам Мухаметшина, в трудное время после распада Советского Союза в республике думали о символах, которые смогли бы объединить многонациональный народ, воспитать на геральдике молодое поколение патриотов. В итоге было принято решение разработать геральдические символы Татарстана – флаг, герб и гимн. Тогда это было непростым занятием, существовал дефицит геральдистов и других специалистов в этом направлении.

«Долго спорили по самому флагу нашей республики, но когда он появился, то был принят практически абсолютным большинством депутатов того созыва Верховного совета Татарстана. Без символов, без привязки к той или иной территории, было бы сложно объединить наших людей и заниматься воспитанием любви к своей малой родине и большой стране», – отметил Фарид Мухаметшин.

Он напомнил, что в советское время флаг республики почти полностью повторял изображение государственного флага страны, поэтому на рубеже 1990-х годов не было достаточного опыта в этом направлении. Потребовалось немало усилий и жарких дискуссий, чтобы создать те символы, которые бы воплощали в себе всю суть Татарстана и его многонационального народа.

«Сейчас эта работа поставлена на научную основу, действуют геральдические комиссии и геральдические советы в регионах России, в том числе в Татарстане. Они создают символы, которые нас объединяют», – подчеркнул Председатель Госсовета РТ.

Он добавил, что именно флагом накрывают павших бойцов-героев, защищающих рубежи Родины – это говорит о его высочайшей значимости как одного из ключевых символов сплочения граждан.

«Поэтому было принято правильное решение о регулярных уроках патриотизма в общеобразовательных школах, которые начинаются с гимнов России и Татарстана. Это хороший инструмент патриотического воспитания молодежи страны и ее регионов. Знание истории, бережливое отношение к символам своей страны и своей республики – так создается любовь к своей территории. Закладывается основа ответственного отношения к жизни молодых патриотов», – резюмировал Фарид Мухаметшин.

