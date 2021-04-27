Мухаметшин: Нужно выработать эффективный механизм реализации послания Путина в регионах

Необходимо выработать эффективный механизм реализации послания Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию. Об этом заявил Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин на заседании Совета законодателей РФ в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба парламента республики.

«Необходимо выработать реальный, эффективный и надежный механизм реализации положений Послания Президента РФ в регионах. Поскольку значительная часть решения задач, поставленных главой государства, касается вопросов развития субъектов страны, — сказал Мухаметшин. — Мы ищем действенные пути реализации послания. Уже проанализировали и обозначили первоочередные задачи, которые необходимо решать совместно с федеральными органами государственной власти».

По его словам, предстоит посчитать объемы бюджетных и коммерческих долгов, сроки их погашения, количество школьных автобусов и машин скорой помощи, а также прочие затраты, необходимые для реализации задач, поставленных Путиным.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко добавила, что реализация «важнейших для страны задач будет зависеть от качества и эффективности работы региональных команд». По ее мнению, Правительство России должно обеспечить равное и справедливое отношение ко всем регионам при оказании финансовой поддержки.

«Татарстан уже всё посчитал и правильно сделал. Республика активно развивается от того, что там работает эффективная региональная команда, которая уже начинает работать с Правительством РФ. Это правильно. Татарстан молодец. Сейчас время действовать, нельзя стоять на месте. Важно разработать общие правила, методики, чтобы все регионы имели равный доступ к ресурсам, финансированию, о котором сказал Президент РФ. Координирующая роль здесь отводится Правительству. А Совет Федерации РФ будет внимательно следить, чтобы регионы не были „обижены“», — отметила Матвиенко.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в свою очередь подчеркнул, что ситуация с различной бюджетной обеспеченностью регионов по инициативе депутатов будет обсуждаться на встрече с Председателем Правительства РФ.

Во второй половине дня в Таврическом дворце с членами Совета законодателей встретился Владимир Путин.