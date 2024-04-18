Мухаметшин: «Нужно передать следующим поколениям наши фундаментальные ценности»

Вопросы сохранения и развития родных языков народов, проживающих в республике, обсудили на выездном заседании Президиума Совета Ассамблеи народов Татарстана, которое прошло сегодня в Бавлинском районе. Провел заседание Председатель Госсовета, Председатель Ассамблеи народов Татарстана Фарид Мухаметшин, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

«В Бавлинском районе уделяется большое внимание этнокультурному развитию, изучению родных языков, формированию в сознании молодежи принципов межнационального, межконфессионального мира и согласия, что крайне важно для такой многонациональной республики как наша», - подчеркнул глава парламента.

Убедиться в этом представители национально-культурных объединений смогли, посетив гимназию №4 и детский сад №2 города Бавлы, а также краеведческий музей района.

В районном Доме культуры им. Мусы Джалиля, где прошло заседание, в фойе развернули фотовыставку о деятельности местных национально-культурных объединений. В Бавлинском районе успешно работают татарский, чувашский, удмуртский национальные культурные центры и отделение Русского национального культурного объединения РТ. В октябре 2020 года было открыто представительство Ассамблеи народов Татарстана в Бавлинском районе.

«Проведение выездных заседаний Президиума Совета Ассамблеи с посещением муниципальных районов стало нашей традиционной формой работы», - отметил Мухаметшин.

Он добавил, что в ходе таких встреч представители национально-культурных объединений, руководители представительств Ассамблеи, директора районных Домов Дружбы, представители профильных министерств и ведомств, муниципальных районов знакомятся с опытом работы коллег в сфере гармонизации межнациональных отношений, обмениваются эффективными практиками по укреплению национального единства, сохранению и изучению родных языков народов, проживающих на территории республики.

Также глава парламента подчеркнул важность сохранения и укрепления межнационального мира и согласия в республике, особенно в современных непростых условиях.

«Как бы ни стремились наши недруги рассорить многонациональную республику, повлиять на развитие экономики, ничего им не удалось сделать, - сказал Фарид Мухаметшин, - как жили в одной дружной семье народов Республики Татарстан, так и продолжаем жить и созидать, благодаря, в том числе и той работе, которую вы проводите на местах. Это наш фундамент, наше бесценное достояние, которое необходимо беречь».

Особое внимание сегодня, по словам Фарида Мухаметшина, следует уделить работе с молодежью.

«Нужно передать следующим поколениям наши фундаментальные ценности, идущие из глубины веков истории каждого народа, реализовать их в современном обществе», - подчеркнул он.

Отмечается, что в Бавлинском районе проживают представители более 40 национальностей.

«Для нас важно сохранять уважительный диалог между представителями всех народов, в равной степени заботясь о развитии их языков, культуры, традиций, - подчеркнул глава Бавлинского района Ильяс Гузаиров, - в прошлом году, объявленном в Татарстане Годом культурных традиций, проведено более 3 тысяч мероприятий, в том числе национальные праздники, фестивали, а также мероприятия, посвященные землякам – писателям, художникам, композиторам. Только при уважительном отношении к культуре и традициям друг друга мы сможем жить в мире и согласии. Все национально - культурные центры, рука об руку проводят свои национальные праздники и обряды, помогая и поддерживая творческие коллективы, активно участвуя в жизни района».

В районе, по словам Гузаирова, проводится целенаправленная работа по воспитанию молодого поколения в духе уважения к культуре, языку, традициям и обычаям представителей разных народов, работает 9 национальных школ, из них 7 - с татарским языком обучения и воспитания, одна - с чувашским и одна - с удмуртским языковым компонентом.

Гузаиров поблагодарил руководство Ассамблеи народов Татарстана, а также всех, кто задействован в важном процессе сохранения родных языков, кто обучает и воспитывает детей, бережно сохраняя культуру народов, проживающих в Татарстане.

Руководитель представительства Ассамблеи народов Татарстана в Бавлинском районе Лилия Мифтахутдинова проинформировала членов президиума Совета АНТ о работе общественной организации и поделилась опытом взаимодействия филиала с органами муниципальной власти. По ее словам, приоритетным направлением в деятельности представительства является культурно-просветительская работа, направленная на сохранение, пропаганду и развитие культурного наследия, традиций народов, а также на формирование стремления к взаимопониманию и сотрудничеству.

В районе ежегодно проводятся татарский национальный праздник Сабантуй, чувашский Уяв и удмуртский Гершыд, русский Каравон, традиционные народные праздники Рождество, Масленица, Навруз, гастрономические фестивали Бавлинский Пельмень Фест, «О, Крошка», «Токмач бәйрәме», «НеобыЧАЙный чай», Дни сёл и другие.

Подведя итоги заседания, Фарид Мухаметшин дал высокую оценку работе, проводимой в Бавлинском районе по обеспечению межнационального единства и созданию условий для развития национальных культур, а также пожелал бавлинцам успешной реализации всех проектов в данном направлении.

По итогам обсуждения Президиум Совета Ассамблеи принял ряд рекомендаций муниципальным властям и местным отделениям Ассамблеи.

В рамках заседания Фарид Мухаметшин также обратился к активу района с просьбой поддержать жителей соседней Оренбургской области, которые оказались в крайне сложной ситуации из-за паводка, лишились своих домов и нажитого имущества. В Ассамблее народов Татарстана также ведется сбор гуманитарной помощи для оренбуржцев.

Завершилось заседание вручением наград активистам национально-культурных объединений республики.

В работе заседания приняли участие начальник управления по реализации национальной политики Департамента Раиса РТ по вопросам внутренней политики Данил Мустафин, руководитель Исполкома Ассамблеи народов Татарстана Ринат Валиуллин, представители профильных министерств и ведомств республики.

Добавим, что в ходе рабочей поездки в Бавлинский район Мухаметшин встретился с создателем реабилитационного центра Маратом Ильясовым. После тяжелой автомобильной аварии, будучи прикованным к постели, он сам смог вернуть себе активный образ жизни, а также стал автором специальных программ реабилитации для людей с ограниченными возможностями, создал тренажеры, с помощью которых можно поставить человека на ноги.