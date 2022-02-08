Мухаметшин: Нужно искать новые возможности участия науки в производстве и жизни общества

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Необходимо искать новые возможности участия науки в производстве и жизни общества. Об этом заявил Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин на отчетном собрании Академии наук РТ, приуроченном к празднованию Дня российской науки, сообщает пресс-служба парламента республики.

«Пришло время на качественно новом уровне изменить подходы к организации и планированию работы по всем направлениям, искать новые возможности участия науки в производстве и в жизни общества, синергии академической, вузовской и отраслевой науки на выполнение фундаментальных, прикладных исследований и инновационных разработок. Нам необходимо двигаться дальше по пути раскрытия потенциала научно-образовательных кластеров в приоритетных отраслях экономики Татарстана», — уверен Мухаметшин.

По его мнению, резервы для развития науки есть, но пока вклад науки в социально-экономическое развитие Татарстана не соответствует ее истинному потенциалу.

При этом руководитель парламента подчеркнул, что на весь мир известны имена российских историков, культурологов, лингвистов, физиков, химиков, биологов, экологов и медиков. «Это наш золотой фонд, который призван стать примером для подражания молодежи, популяризировать науку среди граждан, — продолжил он. — Нашей науке есть чем гордиться».

Председатель Госсовета также отметил опыт Академии наук Татарстана по запуску уникальных социокультурных проектов. «Изучение богатой палитры материальной и духовной культуры, историко-археологические изыскания, прикладные нефтехимические исследования по праву стали визитной карточкой татарстанской науки, вызывают интерес у коллег в регионах, — заметил он. — В республике удалось сохранить взаимосвязь отраслевых научно-исследовательских институтов и ведущих предприятий республики. В многовекторной экономике Татарстана по-другому и быть не может».

По словам политика, значительную долю в структуре финансирования научных исследований Академии наук составляют бюджетные средства. «В то же время следует активнее развивать внебюджетное финансирование, прежде всего через коммерциализацию научных идей, сокращение времени для внедрения инноваций, ведь именно в оперативности внедрения — особая ценность прикладной науки», — убежден Мухаметшин.

Президент Академии науки Татарстана Мякзюм Салахов рассказал, что в связи с Всероссийской переписью населения было издано более 50 книг, касающихся истории, языка и культуры татар, проживающих за пределами республики. Кроме того, продолжилась работа по совершенствованию методики преподавания татарского языка и литературы. Завершена разработка учебников по родному татарскому языку для 8–11-х классов и по родной татарской литературе для 5–9-х классов.

Он также остановился на проблемах развития науки, одна из которых связана с кадрами. По словам Салахова, подготовка квалифицированных кадров осложняется значительными материальными издержками для соискателей ученых степеней. «Это касается в том числе и опубликования статей в научных журналах», — уточнил он.

В связи с этим ученые предложили создать систему адресной поддержки для высококвалифицированных кадров.

Завершилось торжественное собрание вручением государственных наград. Сегодня также были вручены гранты и премии молодым ученым на проведение научных исследований в наиболее перспективных и значимых для развития Татарстана областях.