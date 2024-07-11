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Политика 11 июля 2024 18:50

Мухаметшин: Новый состав парламента должен сочетать обновление и преемственность

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Новый состав парламента Татарстана должен сочетать в себе, с одной стороны. необходимое обновление, а с другой — разумную преемственность. Такое мнение выразил Председатель Государственного Совета РТ VI созыва Фарид Мухаметшин на его 55-м заседании.

«В этом случае можно с уверенностью сказать, что парламент всегда будет стоять на страже интересов граждан, исполняя свою историческую миссию во все времена. Проблем и задач, стоящих перед республикой, сегодня немало. Решать их предстоит депутатам Государственного Совета уже нового созыва. Татарстану крайне необходим активный парламент, выражающий интересы всех слоев общества», заявил спикер.

Мухаметшин напомнил, что выборы депутатов Госсовета РТ VII созыва пройдут в сентябре. Он добавил, что каждый депутатский созыв ассоциируется с новыми планами, открытиями и достижениями, «каждому выпадает своя особая миссия».

«За прошедший период депутатскому корпусу VI созыва пришлось столкнуться с серьезными вызовами: Covid-19, специальная военная операция, политическое и санкционное давление с целью международной изоляции и подрыва экономики России. Приходилось искать нестандартные формы и методы работы в новых для нас условиях, в том числе в сфере законодательного регулирования», сказал глава парламента.

По его мнению, в этой непростой обстановке консолидация власти, бизнеса, гражданского общества стала «прочным залогом преодоления любых препятствий на пути стабильного и поступательного развития страны и ее субъектов».

Председатель Госсовета подчеркнул, что залогом достижений Татарстана стала успешная реализация национальных проектов, федеральных и республиканских программ. «В ситуации турбулентности международных отношений безусловным приоритетом для законодателей оставалась и остается поддержка реального сектора экономики, обеспечение стабильности в социальной сфере, инфраструктурное развитие», продолжил он.

По его словам, на эти основные направления депутаты ориентировались ежегодно при принятии бюджета республики, сохраняя его сбалансированность, высокую программную и социальную ориентированность.

В ходе работы шестого созыва было проведено 55 заседаний парламента, на которых депутаты рассмотрели более 1465 вопросов. Принято и подписано Раисом РТ Рустамом Миннихановым свыше 556 законов, из них почти сто — базовых. Более двух третей законопроектов внесено депутатами. Кроме того, рассмотрено свыше 380 федеральных законопроектов и полсотни обращений субъектов РФ.

«Большинство наших законодательных решений имели выраженную социальную направленность, регламентировали вопросы государственной поддержки различных категорий граждан», сообщил Мухаметшин.

Он также заметил, что в этом составе Госсовета РТ существенно укрепилась многопартийность «одна из основ демократического общества». Так, если в предыдущем созыве были представлены три партии «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР, то в шестом к ним добавились «Справедливая Россия» и «Партия Роста».

«Безусловно, плюрализм мнений обогатил парламентскую повестку. Знаем это и по тому, что вот уже свыше десяти лет представителям непарламентских партий предоставляется возможность с трибуны Государственного Совета выразить свою позицию при обсуждении насущных, злободневных законопроектов», констатировал глава парламента.

Продуктивной он назвал деятельность объединения женщин-депутатов «Мәрхәмәт Милосердие». «Важными направлениями их работы стали обмен законотворческим опытом и укрепление межпарламентского сотрудничества в рамках обсуждения широкого спектра вопросов на стратегической сессии для женщин-депутатов законодательных собраний и советов муниципальных образований Приволжского федерального округа. В результате этого были выработаны более сотни законодательных инициатив и обращений социального характера в адрес органов власти различных уровней», отметил Мухаметшин.

#Фарид Мухаметшин #госсовет рт шестого созыва
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