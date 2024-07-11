Мухаметшин: Новый состав парламента должен сочетать обновление и преемственность

Новый состав парламента Татарстана должен сочетать в себе, с одной стороны. необходимое обновление, а с другой — разумную преемственность. Такое мнение выразил Председатель Государственного Совета РТ VI созыва Фарид Мухаметшин на его 55-м заседании.

«В этом случае можно с уверенностью сказать, что парламент всегда будет стоять на страже интересов граждан, исполняя свою историческую миссию во все времена. Проблем и задач, стоящих перед республикой, сегодня немало. Решать их предстоит депутатам Государственного Совета уже нового созыва. Татарстану крайне необходим активный парламент, выражающий интересы всех слоев общества», — заявил спикер.

Мухаметшин напомнил, что выборы депутатов Госсовета РТ VII созыва пройдут в сентябре. Он добавил, что каждый депутатский созыв ассоциируется с новыми планами, открытиями и достижениями, «каждому выпадает своя особая миссия».

«За прошедший период депутатскому корпусу VI созыва пришлось столкнуться с серьезными вызовами: Covid-19, специальная военная операция, политическое и санкционное давление с целью международной изоляции и подрыва экономики России. Приходилось искать нестандартные формы и методы работы в новых для нас условиях, в том числе в сфере законодательного регулирования», — сказал глава парламента.

По его мнению, в этой непростой обстановке консолидация власти, бизнеса, гражданского общества стала «прочным залогом преодоления любых препятствий на пути стабильного и поступательного развития страны и ее субъектов».

Председатель Госсовета подчеркнул, что залогом достижений Татарстана стала успешная реализация национальных проектов, федеральных и республиканских программ. «В ситуации турбулентности международных отношений безусловным приоритетом для законодателей оставалась и остается поддержка реального сектора экономики, обеспечение стабильности в социальной сфере, инфраструктурное развитие», — продолжил он.

По его словам, на эти основные направления депутаты ориентировались ежегодно при принятии бюджета республики, сохраняя его сбалансированность, высокую программную и социальную ориентированность.

В ходе работы шестого созыва было проведено 55 заседаний парламента, на которых депутаты рассмотрели более 1465 вопросов. Принято и подписано Раисом РТ Рустамом Миннихановым свыше 556 законов, из них почти сто — базовых. Более двух третей законопроектов внесено депутатами. Кроме того, рассмотрено свыше 380 федеральных законопроектов и полсотни обращений субъектов РФ.

«Большинство наших законодательных решений имели выраженную социальную направленность, регламентировали вопросы государственной поддержки различных категорий граждан», — сообщил Мухаметшин.

Он также заметил, что в этом составе Госсовета РТ существенно укрепилась многопартийность — «одна из основ демократического общества». Так, если в предыдущем созыве были представлены три партии — «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР, то в шестом к ним добавились «Справедливая Россия» и «Партия Роста».

«Безусловно, плюрализм мнений обогатил парламентскую повестку. Знаем это и по тому, что вот уже свыше десяти лет представителям непарламентских партий предоставляется возможность с трибуны Государственного Совета выразить свою позицию при обсуждении насущных, злободневных законопроектов», — констатировал глава парламента.