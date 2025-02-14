Мухаметшин: Новый манеж даст толчок развитию футбола в Аксубаевском районе

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин посетил Аксубаевский район с рабочей поездкой. Глава парламента республики принял участие в открытии нового футбольного манежа «Аксу» и в отчетной сессии районного Совета.

Перед заседанием сессии Мухаметшин поздравил юных футболистов и тренерский состав с открытием манежа, который стал 32-м крытым футбольным объектом в республике.

«Я думаю, маленькие жители района с большой радостью будут заниматься здесь футболом. Благодаря поддержке руководства республики спорт в регионе активно развивается. Теперь ждем побед от юных футболистов Аксубаевского района на различных спортивных аренах», – отметил он, обращаясь к участникам церемонии.

Председатель Госсовета РТ также выразил благодарность Раису Татарстана Рустаму Минниханову за реализацию важных спортивных проектов в муниципалитетах. Помимо этого, он призвал привлекать больше детей в футбольные команды, чтобы «они росли крепкими, сильными и здоровыми».

Директор спортивной школы Аксубаевского района Радик Канафин получил из рук Мухаметшина символический ключ от манежа и денежный сертификат на приобретение спортивного инвентаря.

«Футбол в нашем районе любят. Сейчас в спортшколе занимаются 468 юных спортсменов, развиваются 7 видов спорта. Есть женская, юношеская и мужская футбольные команды. Футболом занимаются более 100 детей», – рассказал Канафин.

Крытый футбольный манеж «Аксу» возведен в рамках республиканской программы строительства спортивных площадок. Заказчиком выступило ГБУ «Главстрой РТ», подрядчиком – ООО «Универсал». Стоимость объекта превысила 120 млн рублей. В манеже имеются административные помещения, раздевалки и санитарно-гигиенические комнаты.