Мухаметшин: Нижнекамск давно готов принимать мероприятия уровня республики

Нижнекамск — комфортный город, который готов к проведению мероприятий республиканского уровня, однако ему не хватит инфраструктуры, чтобы принимать большие международные события. Об этом во время визита в город сообщил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

«Нижнекамск — комфортный город. Когда я работал в Альметьевске, всегда ревновал. Мне всегда говорили приехать сюда и посмотреть, как здесь принимаются решения. Потом начинали строить танцевальные площадки, парки и многое другое», — отметил Мухаметшин в беседе с главой Нижнекамского района Рамилем Муллиным.

Он посетовал, что молодежь зачастую переезжает из Нижнекамска в Казань, несмотря на инфраструктуру, которая создаётся в районе. Муллин связал это с тем, что в столице проходит огромное количество мероприятий, и попросил хотя бы несколько из них передать Нижнекамску.

«Слишком много стало мероприятий в Казани начиная от всякого рода марафонов. Отдайте что-нибудь Нижнекамску. К примеру, почему нефтегазохимический форум проходит в Казани. Там что ли все химики собрались?» — негодовал глава района.

В ответ Мухаметшин заявил, что Нижнекамск давно готов к проведению мероприятий уровня республики, и предложил Муллину выйти с инициативой к руководству.

«Казань стала международным центром. Сегодня мы ищем рестораны, гостиницы, переводчиков. К нам на саммит БРИКС приедут представители 72 стран. Нижнекамск не потянет столько гостей. Вот когда здесь появится инфраструктуры на 18 тыс. гостей, тогда поговорим. Ты [Рамиль Муллин] прямо как я 30 лет назад», — заметил Председатель Госсовета РТ.