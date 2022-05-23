Мухаметшин назвал причиной слабой государственности Грузии и Украины разрыв связей с РФ

Разрыв экономических и политических связей с Россией стал причиной слабой государственности у некоторых союзных республик, в том числе Грузии и Украины. Такое мнение выразил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

Выступая на презентации книги «Фарид Мухаметшин. Виражи судьбы», он напомнил, что встал у руля парламента республики в период развала СССР.

«Я ни грамма не жалею, что возглавил Верховный совет в то бурное время, когда кипели страсти на площади Свободы с голодовками за обновленный Татарстан. Но я остаюсь в истории человеком, которой собрал президиум Верховного совета и двумя голосами перевалив, настоял на том, что мы объявляем суверенитет, будем проводить референдум, но останемся в составе Российской Федерации. Какое это было правильное решение! Даже союзные республики, которые после развала СССР порвали отношения, до сих пор не могут наладить у себя государственность. Та же Украина, Грузия, в Казахстане недавно случилось. <...> Это говорит о том, что они, порвав братские отношения, оказались не готовы к самостоятельному решению крупных задач экономики и социальной сферы», – сказал Мухаметшин.

Председатель Госсовета РТ подчеркнул, что хорошие отношения выстроены Татарстаном благодаря дружному и сплоченному народу. Он признался, что идею создания Ассамблеи народов республики ему подсказал Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

«Он сказал мне: „Фарид, у вас многонациональная республика, создавайте Ассамблею народов как у нас. Если что-то случится между людьми разных национальностей, ни о каком созидании думать невозможно. Это базовые вещи“», — передал детали беседы Мухаметшин.