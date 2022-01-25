Мухаметшин назвал «передовиков» местных отделений партии «Единая Россия»

Председатель Госсовета РТ и руководитель местных единороссов Фарид Мухаметшин озвучил передовиков местных отделений партии «Единая Россия».

«Лучшими на протяжении пяти лет были: Казанское, Набережночелнинское, Елабужское, Апастовское, Нурлатское, Зеленодольское, Мамадышское, Верхнеуслонское, Кайбицкое, Кукморское, Атнинское местные отделения партии», — перечислил лучших Мухаметшин на пресс-конференции регионального отделения партии, которая проходит в данные минуты в Академии спорта и туризма.

Спикер отметил, что данной конференции предшествовала масштабная отчетно-выборная кампания. Во всех первичных и местных отделениях подвели итоги, проанализировали узкие места, наметили планы.

«Региональный исполком я также попросил подобный анализ провести, чтобы отдельно озвучить и поблагодарить перед всеми наших „передовиков“, подтянуть отстающих», — отметил он.