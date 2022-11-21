Мухаметшин назвал главной задачей Федерации волейбола подготовку профессиональных игроков

Председатель Госсовета РТ, президент Федерации волейбола республики Фарид Мухаметшин провел заседание президиума федерации. На нем дана высокая оценка выступлениям профессиональных команд «Зенит-Казань» и «Динамо Ак-Барс» в текущем спортивном сезоне и подведены итоги участия республики во Всероссийском проекте «Школьная волейбольная лига России».

Открывая заседание президиума, Фарид Мухаметшин выразил признательность Министерству спорта, руководителям и тренерам волейбольных клубов, а также промышленным предприятиям за всестороннюю поддержку развития волейбольного движения в Татарстане.

«Благодаря вам в непростых условиях волейбол республики продолжает оставаться на достойной высоте. Созданы все условия, с финансированием проблем нет, компании "Газпром трансгаз Казань", "ТрансТехСервис" и другие оказывают поддержку, и мы верим, что команды будут добиваться успехов, несмотря на усиливающуюся конкуренцию в высшей волейбольной лиге страны», – сказал Мухаметшин.

Информацию о выполнении мероприятий Федерации волейбола РТ, запланированных на 2022 год, представил исполнительный директор федерации Мансур Каримов. По его словам, в насыщенный календарь спортивных мероприятий федерации было включено большое количество соревнований самого разного уровня. В том числе проведены соревнования по волейболу на снегу, игры студенческой и школьной волейбольных лиг, первенство республики среди спортивных школ, Спартакиада муниципальных служащих, Всероссийский турнир «Татар Челендж», турнир среди предприятий «Трудовые резервы», турнир среди команд сельских районов и другие.

Среди проблемных вопросов развития волейбола Мансур Каримов назвал строительство нового спорткомплекса и ремонт спортивной школы №11 в Набережных Челнах, недостаточное финансирование учебно-тренировочных сборов сборных команд республики и относительно низкие тарифы оплаты труда судей в сравнении с другими регионами ПФО.

Комментируя представленную информацию, министр спорта РТ Владимир Леонов отметил большие заслуги Федерации волейбола в развитии массового спорта в Татарстане.

«Благодаря таким проектам, как ШВЛ, турниры среди предприятий и сельских районов, волейбол в республике поднялся на новый уровень. Для татарстанцев это самый массовый и популярный вид спорта. В Училище олимпийского резерва 40 учащихся занимаются волейболом. И мы будем развивать систему подготовки спортсменов в спортивных школах. В 170 спортшколах работает 34 секции волейбола, и ставится задача увеличения их количества», – отметил Леонов.

Главные тренеры профессиональных команд «Зенит-Казань» и «Динамо-Ак Барс» Алексей Вербов и Ришат Гилязутдинов рассказали о ходе выступлений на всероссийских соревнованиях в сезоне 2022/2023 годов.

Вице-президент Федерации волейбола РТ, директор волейбольного клуба «Зенит-Казань» Олег Брызгалов рассказал о результатах проведения III сезона «Школьной волейбольной лиги» в Татарстане и итогах финальных игр Всероссийского проекта «Школьная волейбольная лига России». По его словам, в пятом сезоне ШВЛ охватил 740 школ республики, в играх принимают участие более 23 тыс. учащихся, создано 5 тыс. команд. Первый Всероссийский турнир, прошедший в этом году с участием 10 регионов, собрал 7 тыс. команд в составе 62 тыс. участников из 2,1 тыс. школ.

Члены президиума также обменялись мнениями о готовящейся «Концепции развития волейбола в РТ на 2023-2027 годы».

Подводя итоги заседания президиума, Фарид Мухаметшин подчеркнул необходимость самого серьезного внимания к вопросам создания эффективной системы подготовки профессиональных спортсменов за счет своей молодой смены.

«Приглашать из других стран именитых спортсменов и показать хорошую игру – много ума и таланта не надо, – подчеркнул президент Федерации волейбола Татарстана. – Мы должны научиться воспитать и подготовить своих выдающихся игроков и тренеров. Обратить внимание на подрастающую смену, усилить воспитательную и селекционную работу. Вот главная задача нашей федерации, главных тренеров наших "звездных" команд и руководителей клубов на современном этапе. А для этого все условия и резервы в республике имеются».