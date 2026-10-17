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На главную ТИ-Спорт 17 октября 2026 17:55

Мухаметшин: «Наша задача – развивать волейбол в каждом муниципальном районе»

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Мухаметшин: «Наша задача – развивать волейбол в каждом муниципальном районе»
Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Федерация волейбола Татарстана намерена уделять особое внимание подготовке спортивного резерва и развитию детско-юношеского волейбола. Об этом заявил президент федерации, Почетный Председатель Государственного Совета республики Фарид Мухаметшин на заседании президиума, которое прошло сегодня, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

«Наша с вами задача – создавать условия для занятий волейболом в каждом муниципальном районе, поддерживать тренеров и спортшколы, обеспечивать преемственность между массовым и профессиональным спортом», – подчеркнул Мухаметшин.

Сейчас в Татарстане набор детей в секции волейбола ведут 34 спортивные школы и отделения. В них занимаются около 5 тыс. юных спортсменов. Мухаметшин призвал профильные комитеты федерации совместно с муниципалитетами и Министерством спорта республики повышать качество подготовки волейболистов, выявлять перспективных ребят и создавать условия для их дальнейшего развития.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Вице-президент Федерации волейбола Татарстана Олег Брызгалов рассказал о результатах Школьной волейбольной лиги. В прошлом сезоне в проекте участвовали 805 школ республики и 43 тыс. школьников, которые провели более 20 тыс. матчей.

На заседании также поддержали предложение учредить должность вице-президента федерации, который будет отвечать за развитие пляжного волейбола и волейбола на снегу. На эту должность избрали министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Илью Начвина.

Кроме того, Мухаметшин напомнил об успехах профессиональных клубов республики. Женская команда «Динамо-Ак Барс» 27 сентября выиграла Кубок Легенд, а «Зенит-Казань» стал серебряным призером чемпионата России и занял третье место в Кубке Легенд.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

В этот же день в лицее имени Карпова прошла встреча волейбольного клуба «Зенит-Казань» с болельщиками. Для гостей представили команды нового сезона – «Зенит-Казань», «Зенит-УОР» и «Академия». Юным спортсменам лицея Мухаметшин вручил комплект волейбольных мячей.

Также в Казани состоялся финал Кубка Республиканского общественного движения «Татарстан – новый век» среди мужских и женских команд. В 2026 году в соревнованиях участвовали 77 команд – 740 спортсменов из 43 районов Татарстана.

«Уже более 25 лет Движение „ТНВ“ проводит волейбольные турниры для мужских, женских и ветеранских команд городов и районов республики», – отметил Мухаметшин, подчеркнув, что Кубок стал традиционной площадкой для укрепления спортивных связей.

#Фарид Мухаметшин #волейбол #федерация волейбола РТ
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