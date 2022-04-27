Мухаметшин: Наша обязанность – противостоять силам, которые стремятся переписать историю

Наша задача – противостоять тем силам, которые стремятся переписать историю. С такими словами обратился Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин к участникам заседания депутатского объединения «Мәрхәмәт – Милосердие», на котором подвели итоги второго этапа социально-гуманитарного проекта «У войны не женское лицо…».

«Убежден, что уроки самой страшной кровопролитной войны ХХ века не должны и не могут быть забыты. Наша святая обязанность – противостоять силам, которые стремятся переписать историю, подвергнуть ревизии итоги Второй мировой войны. Особую значимость в этом контексте приобретают патриотические и социально-гуманитарные акции, подобные проекту “У войны не женское лицо”», – сказал глава парламента.

Мухаметшин подчеркнул, что во время Великой Отечественной войны женщины наравне с мужчинами встали на защиту Отчизны и «ценой неимоверных усилий отстояли Победу». «Не жалея себя, сражались на передовой, выносили раненых с поля боя и возвращали солдат к жизни в госпиталях. Сутками напролет стояли у станка, растили хлеб, заботились о детях. Проходят годы, сменяются поколения, но победы Великой Отечественной войны остаются тем нравственным и историческим фундаментом, на котором основана наша российская система ценностей», – отметил он.

При этом Председатель Госсовета заметил, что в последнее время участились попытки обелить нацизм, уравнять агрессоров и освободителей, отрицать холокост. «С новой силой эта полемика разгорелась в условиях информационных баталий, развернутых против нашей страны в связи с событиями на Украине», – добавил он.

По словам Мухаметшина, проект женщин-депутатов «У войны не женское лицо…» направлен на сохранение памяти о героическом прошлом жительниц Татарстана – участниц Великой Отечественной войны, тружениц тыла, вдов фронтовиков, «детей войны». Его вторая цель – моральная и социальная поддержка женщин-ветеранов, дополнительная возможность окружить их заботой и вниманием, сохранить их воспоминания для следующих поколений.

Он уточнил, что итоги двух этапов проекта вылились во многие просветительские и социально значимые мероприятия, выставочные и архивно-издательские проекты, призванные «содействовать пробуждению интереса и уважительного отношения к истории Отчизны, воспитанию патриотических чувств у молодых татарстанцев».

«По сути, в каждой семье есть свои герои – участники той жестокой войны. Память об их беспримерном ратном и трудовом подвиге хранится в семейных архивах, фронтовых письмах и воспоминаниях, передается через рассказы старших детям и внукам. Нашим ветеранам мы обязаны за подаренное счастье – жить свободно. Приняв из их натруженных рук эстафету добра и мира, мы должны обеспечить это право и будущим поколениям, сделать все необходимое для процветания Татарстана и России в целом», – заключил глава парламента.