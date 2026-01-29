Мухаметшин: Наша общая задача – сохранить мир и согласие в многонациональном Татарстане

Фото: gossov.tatarstan.ru

В Казани прошло расширенное заседание Президиума Ассамблеи народов Татарстана и круглый стол с участием руководителей национально-культурных объединений республики. Участие в мероприятии, которое провел Председатель Государственного Совета, председатель Ассамблеи народов Татарстана Фарид Мухаметшин, приняли представители профильных министерств и ведомств, исполнительных, надзорных и правоохранительных органов, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Открывая заседание, Фарид Мухаметшин напомнил, что с 1 января вступила в силу новая Стратегия государственной национальной политики России до 2036 года, а также Основы государственной языковой политики РФ. Он отметил, что 2026 год объявлен Годом единства России.

«Каждый из перечисленных документов крайне важен и определяет ключевые направления деятельности органов публичной власти на всех уровнях по реализации приоритетных направлений государственной политики. Документы закрепляют стратегические положения, направленные на обеспечение процессов развития общероссийской гражданской идентичности с поддержкой этнокультурных особенностей всех народов страны», – подчеркнул глава парламента.

Он также обратил внимание на ключевые цели и задачи национальной политики: обеспечение безопасности и суверенитета страны, укрепление государственности, сохранение этнокультурной самобытности народов, гармонизация межнациональных отношений и укрепление духовно-нравственных ценностей.

«Особо отмечу, что системная реализация отмеченных целей и задач крайне важна сегодня, когда многонациональный народ России стоит на страже безопасности Родины, выполняя задачи специальной военной операции», – сказал Фарид Мухаметшин.

Важное внимание было уделено информационному сопровождению национального вопроса. Фарид Мухаметшин рекомендовал активнее рассказывать о задачах Стратегии, участвовать в грантовых конкурсах и показывать положительные примеры взаимодействия разных народов.

«Люди должны понимать, зачем нужны данные Стратегии, какие задачи они решают и какое участие в этом процессе может принять каждый. Нужно больше говорить о том, что нас объединяет, показывать хорошие примеры взаимоуважения и добрососедства, не давать шанса "вбивать клин" между людьми разных национальностей», – отметил он.

Отдельное внимание было уделено мероприятиям в Год единства народов России и Год воинской и трудовой доблести, объявленный в Татарстане. Глава парламента призвал активно участвовать в проводимых мероприятиях.

Также Фарид Мухаметшин обсудил миграционную политику республики. На 1 января в Татарстане находились более 100 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства.

Он отметил, что с 2024 года Госдумой РФ принят 21 федеральный закон, направленный на регулирование миграционной сферы и повышение безопасности граждан.

«Республика сегодня является одним из крупных промышленных центров страны, нуждающаяся в дополнительной рабочей силе, поэтому 49 % иностранных граждан находятся в республике с целью осуществления трудовой деятельности. Наша с вами общая задача – сделать все необходимое, чтобы Татарстан и впредь оставался территорией мира и согласия, где ценят толерантность и уважительное отношение к нашим традициям и, конечно, к законам нашей страны и республики», – подчеркнул он.

Начальник Управления по вопросам миграции МВД по РТ Марат Галеев сообщил, что более 143 тыс. иностранных граждан въехали в республику с целью работы, что составляет 56,4% от общего числа. Почти 2 тыс. иностранцев и лиц без гражданства приобрели гражданство РФ, а численность постоянно проживающих увеличилась на 19%.