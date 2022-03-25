Мухаметшин: Наша миссия — подготовить молодых людей к большой серьезной жизни после школы

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин провел парламентский урок в казанском лицее имени Лобачевского при КФУ. Он был посвящен 30-летию принятия Конституции Татарстана, которое будет отмечаться в этом году.

Мухаметшин рассказал ученикам об истории создания основного закона республики, а также поделился своими мыслями по поводу текущей ситуации в России и мире в целом.

«По инициативе Госсовета Татарстана уже 14-й год подряд мы проводим такие парламентские уроки по различной тематике. Сегодня была задача — вернуться к истокам принятия Конституции Республики Татарстан, рассказать о правах и обязанностях гражданина. У таких мероприятий есть важная воспитательная и познавательная роль. Наша миссия — подготовить молодых людей к большой, серьезной, основательной жизни после школы и вуза. Они должны быть готовы ко всем вызовам», — сказал Мухаметшин.

Он рассказал, что держит на личном контроле проведение таких уроков в школах депутатами Госсовета Татарстана, чтобы они рассказали детям о главном законе, принятом в республике почти 30 лет назад.

Перед началом урока Председатель Госсовета РТ осмотрел лицей, в том числе побывал на одном из занятий и ознакомился с историей создания учебного заведения.

Мухаметшин рассказал ученикам о личном участии в формировании Конституции Татарстана. Отдельно он остановился на существовавшем предложении о выходе из состава России и референдуме в республике на эту тему.

«Около пяти месяцев мы работали над Конституцией Татарстана. Мы объехали всю республику. Мы получили огромное количество предложений от людей. Мы разбирали отдельно каждое. Наша задача была — сохранить федеративность. Мы опрашивали по этому поводу напрямую. Я как Председатель Верховного совета настоял на том, чтобы мы объявили стране, что мы ратуем за повышение статуса республики, но остаемся в составе РФ. Возле моего дома были митинги, шум, гам, предлагали выйти из страны. Я посчитал все наши возможности и объявил референдум о повышении статуса в пределах Российской Федерации. Как показало время, это решение было правильным», — заявил Мухаметшин.

Он добавил, что даже после распада СССР многие союзные республики оказались не готовы к полному суверенитету, об этом говорят события в Грузии, Казахстане и Украине.

«Мы провели полтора часа на очень увлекательном и познавательном уроке об истории Татарстана, а также послушали интересное мнение Фарида Мухаметшина о политических событиях прошлого и настоящего», — поделилась впечатлениями ученица 11 класса лицея Алсу Гатауллина.

В конце урока Мухаметшину подарили сувениры от лицея, в том числе кружку с фотографией Председателя Госсовета и книгу, которую написали лицеисты. В ответ он подарил четырехтомник истории Татарстана и книгу «Татарский мир».