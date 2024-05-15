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Мухаметшин: Нас предупреждали, что недруги обратят свои взоры на Татарстан
Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин заявил, что власти республики были предупреждены о том, что «недруги обратят свои взоры» на регион. Об этом он сказал, открывая Международный форум торгово-промышленных палат в рамках KazanForum.
«Нас предупреждали, что недруги свои взоры обратят на такие субъекты, как Татарстан, в условиях специальной военной операции. У нас многонациональная республика. Мы приняли ряд мер, чтобы еще и еще обратиться к руководителям хозяйствующих субъектов и обратить на это их внимание», — подчеркнул Мухаметшин.
Политик отметил, что сразу после введения санкций Татарстан оказался в сложной ситуации, но в сегодняшних условиях задачи по импорту решены и республика занимается рынками сбыта.
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