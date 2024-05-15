news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Политика 15 мая 2024 16:10

Мухаметшин: Нас предупреждали, что недруги обратят свои взоры на Татарстан

Скопировать ссылку
Мухаметшин: Нас предупреждали, что недруги обратят свои взоры на Татарстан
Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин
Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин заявил, что власти республики были предупреждены о том, что «недруги обратят свои взоры» на регион. Об этом он сказал, открывая Международный форум торгово-промышленных палат в рамках KazanForum.

«Нас предупреждали, что недруги свои взоры обратят на такие субъекты, как Татарстан, в условиях специальной военной операции. У нас многонациональная республика. Мы приняли ряд мер, чтобы еще и еще обратиться к руководителям хозяйствующих субъектов и обратить на это их внимание», — подчеркнул Мухаметшин.

Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

Политик отметил, что сразу после введения санкций Татарстан оказался в сложной ситуации, но в сегодняшних условиях задачи по импорту решены и республика занимается рынками сбыта.

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана с 14 по 19 мая, 15 мая началась основная программа. Всего будут организованы 125 тематических сессий по 12 различным направлениям (с подробной программой можно ознакомиться на сайте международного мероприятия). KazanForum проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус.
#Фарид Мухаметшин #спецоперация #KAZANFORUM-2024
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2