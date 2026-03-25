Мухаметшин: Народная программа «Единой России» мобилизует нас на созидательную работу

Почетный Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин

Народная программа партии «Единая Россия» сегодня очень востребована и во многом мобилизует партийный актив, органы государственной и муниципальной власти на созидательную работу «по всем фронтам», доводя позитивные изменения в качестве жизни до каждого города и села большой многонациональной страны. Такое мнение секретарь Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия», Почетный Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин высказал в разговоре с журналистами на форуме «Есть результат!», который прошел сегодня в Нижнем Новгороде.

«Я с большим удовлетворением прибыл в Нижний Новгород, для того чтобы принять участие в большом форуме, организуемом „Единой Россией“. Подобные форумы в настоящее время проходят по всей стране. Татарстан активно занимается вопросами реализации народной программы, в республике сформирован мощный партийный актив, Татарстанское региональное отделение „Единой России“ – самое большое по численности. Работа находится под личным контролем члена бюро Высшего совета партии, Раиса РТ Рустама Минниханова. Отмечу, что народная программа мобилизует нас на созидательную работу», – заявил Мухаметшин.

Политик также подчеркнул, что татарстанские инициативы часто находят поддержку в народной программе «Единой России» и масштабируются из республики на всю страну.