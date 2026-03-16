Политика 16 марта 2026 11:29

Мухаметшин: Народная программа «Единой России» – механизм решения конкретных проблем

Народная программа «Единой России» стала инструментом решения конкретных проблем жителей страны. Об этом на форуме «Есть результат» заявил секретарь татарстанского отделения партии, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

«Народная программа – гибкий документ перемен. Она была сформирована в ходе прошлой думской кампании 2021 года на основе более 2,5 млн предложений граждан страны, включая порядка 6 тыс. инициатив, поступивших от татарстанцев. Подобный формат доказал свою эффективность. За пять лет Народная программа стала признанным механизмом решения конкретных проблем и, что важно, политической работы с избирателями. На сегодняшний день уровень её выполнения составляет порядка 95%. За оставшиеся полгода рассчитываем завершить её полностью», - отметил он.

Программа остается «живым» документом, который постоянно дополняется и обновляется. За прошедший период в неё было внесено более 70 дополнительных положений и несколько новых разделов, отражающих актуальные вызовы времени и потребности общества, добавил Мухаметшин.

