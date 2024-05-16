Мухаметшин: Нам удалось достичь высокой прозрачности бюджетной системы Татарстана

Создание Счетной палаты республики было одним из первых шагов по формированию прогрессивной, эффективной модели организации независимого финансового контроля по исполнению бюджета. Об этом Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин заявил на полях международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum»

По его словам, опыт оказался востребованным – для его изучения Татарстан посещали делегации из других регионов.

«Контроль за бюджетом налажен, привыкаем к этому. Нам удалось достичь высокой прозрачности бюджетной системы республики и существенно повысить эффективность использования рекомендаций и заключений палаты», – отметил Мухаметшин.

Он также подчеркнул, что татарстанская модель позволяет максимально приблизить независимый финансовый контроль к налогоплательщикам. Это делает ее важнейшим инструментом гражданского общества.

«Система внешнего контроля нуждается в постоянном совершенствовании, тем более когда речь идет о правах граждан», – заявил Председатель Госсовета РТ.

В свою очередь Председатель комитета Государственной Думы России по контролю Олег Морозов отметил, что за последние годы в работе Счетной палаты России появились существенные изменения, направленные на обеспечение системности во взаимодействии с парламентом.

Если говорить кратко, то суть этих изменений заключается в том, что отчеты счетной палаты стали в четыре раза чаще, комитеты, сформировавшие заказ, должны на протяжении всего срока исполнения сверяться с результатами этой проверки. Также была изменена процедура проведения правительственных часов.

«Раньше Госдума приглашала к себе членов Правительства, но это был информационный акт – выступил человек, и мы приняли к сведению. Теперь правительственные часы стали инструментом парламентского контроля – теперь привлекается профильный аудитор, который готовит справку о работе ведомства, и мы знаем, какие проблемы накопились у этого ведомства перед счетной палатой», – рассказал Морозов.

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана с 14 по 19 мая, 15 мая началась основная программа. Всего будут организованы 125 тематических сессий по 12 различным направлениям. KazanForum проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус.