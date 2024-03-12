Мухаметшин: Нам предстоит выбрать достойного лидера, который поведет Россию дальше

Президентские выборы — это очень ответственное мероприятие. Россиянам предстоит выбрать достойного лидера, который поведет нашу страну дальше, заявил на форуме сторонников партии «Единая Россия» «Единство народа» Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

Мероприятие состоялось на площадке казанского ДК им.Саид-Галиева и собрало горожан, активистов, сторонников «Единой России» и волонтеров «Молодой гвардии» партии. Основной идеей концерта стало объединение сторонников политики государства по защите национальных, семейных и культурных ценностей.

Митинги-концерты прошли по всей России — основное мероприятие состоялось в Волгограде с участием председателя «Единой России» Дмитрия Медведева. Его выступление в режиме онлайн смогли увидеть и собравшиеся в Казани.

Фарид Мухаметшин, обращаясь к участникам митинга-концерта, поблагодарил сторонников партии за поддержку. По его мнению, именно общие усилия помогают решить важнейшие задачи и позволяют Татарстану двигаться вперед вместе с Россией.

«Бывая в районах и городах республики, встречаясь с однопартийными, мы убеждаемся, что на нашу партию опирается власть республики. Именно под руководством „Единой России“ нам удалось реализовать программы по строительству дорог и социальных объектов, благоустройству дворов, капитальному ремонту школ, детских садов и больниц. При помощи федерального центра запустили скоростную автомагистраль Казань — Москва», — напомнил глава татарстанского парламента.

Он отметил, что региональное отделение партии в Татарстане является одним из наиболее крупных в стране. Оно тесно сотрудничает с органами государственной и муниципальной власти.

«Несмотря на санкции и объективные трудности, нам удалось успешно завершить 2023 год, Татарстан вновь стал лидером среди регионов страны по основным социально-экономическим показателям. Республика сохранила свою многовекторную экономику, и в этом большая заслуга нашего многонационального народа. Наш народ дружен, силен и понимает, что только вместе мы сможем преодолеть сложности», — подчеркнул Мухаметшин.

Выборы Президента России, продолжил он, пройдут в условиях беспрецедентных внешних ограничений и давления. Поэтому участие в голосовании — это ответственность для всех. Ведь предстоит выбрать лидера, на которого можно будет положиться в столь непростой ситуации.

В связи с этим Мухаметшин обратился к партийному активу и сторонникам с призывом более активно вести разъяснительную работу с людьми.

Также к участникам мероприятия обратился Герой России Расим Баксиков. Его речь была посвящена важности сохранения исторической памяти, особенно среди молодежи.

«Нужно помочь разобраться молодым людям не только в том, что было в прошлом, но и объяснить им, что же происходит сегодня. Наши потомки должны знать, чем заканчивается отречение от истории и предательство. Спасибо партии за то, что держит курс на правду», — заметил военнослужащий.

Воспитание детей в нашей стране должно вестись на основе традиционных ценностей, уверены победители окружного фестиваля «Успешная семья Поволжья» Алексей и Лия Камашевы. Супруги в браке 18 лет, воспитывают девять детей, в том числе пять приемных. В этом году их старший сын Лев впервые примет участие в выборах.

«В нашей стране выстроена уникальная система поддержки многодетных родителей. Более 13 миллионов семей воспользовались материнским капиталом и получили земельные участки. Стало больше приемных семей, число социальных сирот сокращается. Появляются новые школы, открываются спортивные и творческие секции. Ребята участвуют в различных конкурсах, соревнованиях и получают заслуженные награды. Мы верим в то, что наши дети вырастут хорошими людьми, прекрасными отцами и матерями, будут работать на благо и во имя нашей любимой Родины», — заявила Лия Камашева.

Как отметил депутат Госсовета РТ, председатель правления благотворительного фонда помощи детям, больным лейкемией, РТ им. Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов, в последние десятилетия в России произошли серьезные изменения к лучшему. Он обратился к присутствующим с призывом посетить изибирательные участки в дни голосования.

В рамках митинга-концерта сторонников «Единой России» «Единство народа» состоялись выступления творческих коллектив и популярных исполнителей.

Напомним, восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. До выборов допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).

Фото: Сергей Ткаленко