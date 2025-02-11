Мухаметшин наградил тружеников тыла Великой Отечественной войны Тукаевского района

Юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» вручил сегодня председатель государственного совета Татарстана Фарид Мухаметшин ветеранам из Тукаевского района.

Награды за доблестный труд во времена войны получили Муслима Ситтиковна Хузина из деревни Азьмушкино и Муллазян Шаймарданович Шаймарданов из деревни Старые Гардали.

Вручение почетных наград проходило во время итоговой сессии района. Во время церемонии Мухаметшин спустился к ветеранам, чтобы тепло поздравить их и поблагодарить за самоотверженный труд, а все присутствующие в зале стоя аплодировали героям войны.