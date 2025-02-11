news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 11 февраля 2025 14:53

Мухаметшин наградил тружеников тыла Великой Отечественной войны Тукаевского района

Юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» вручил сегодня председатель государственного совета Татарстана Фарид Мухаметшин ветеранам из Тукаевского района.

Награды за доблестный труд во времена войны получили Муслима Ситтиковна Хузина из деревни Азьмушкино и Муллазян Шаймарданович Шаймарданов из деревни Старые Гардали.

Вручение почетных наград проходило во время итоговой сессии района. Во время церемонии Мухаметшин спустился к ветеранам, чтобы тепло поздравить их и поблагодарить за самоотверженный труд, а все присутствующие в зале стоя аплодировали героям войны.

#Великая Отечественная война #ветераны #труженики тыла #тукаевский район
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Переговоры Трампа и Путина: не подтверждено, но не опровергнуто – что скрывается?

Переговоры Трампа и Путина: не подтверждено, но не опровергнуто – что скрывается?

10 февраля 2025
Вафин: «С момента запуска программы маткапитала он вырос более чем в три раза»

Вафин: «С момента запуска программы маткапитала он вырос более чем в три раза»

10 февраля 2025