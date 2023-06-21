Мухаметшин наградил победителей конкурса по сохранению культур и традиций народов РТ

В Государственном Совете Татарстана наградили победителей республиканского конкурса «Ветераны — хранители национальных культур и традиций народов РТ». Награды за первое место в десяти номинациях вручил руководитель республиканского парламента Фарид Мухаметшин.

Председатель Госсовета отметил, что социальный проект «Ветераны — хранители культурного наследия и самобытности народов Татарстана» реализуется успешно уже второй год подряд. И количество участников республиканского конкурса, объявленного в Год национальных культур и традиций в рамках этого проекта, достаточно велико, добавил он.

«Сохранение традиций, обычаев, родных языков, культур многонациональной республики — ключевая задача. Более того, традиции и обычаи народов — это фундаментальные ценности России. Каждый народ гордиться своими традициями, в которых заложена глубокая мысль дружбы, мира и согласия», — сказал Мухаметшин.

В Татарстане многое было сделано в предыдущие годы, и сегодня в непростых условиях продолжается развитие многовекторной экономики, «выдерживающей тот кризис, который испытывают многие страны», заметил он.

«Мы постарались эстафету, полученную от вас, использовать для того, чтобы наша республика была конкурентной, на передовых позициях в России. Но вы для нас ценны не только своей прошлой работой, созданием базы для развития экономики, мы дорожим тем, что вы активные, небезразличные, всегда в гуще событий», — обратился глава парламента к собравшимся.

Мухаметшин пожелал ветеранам труда продолжать активно заниматься любимым делом, «являясь примером для молодежи». «Благодаря такому конкурсу вы еще раз показали лучшие традиции, культуру каждого народа», — подчеркнул он.

Организатором конкурса, который проводится на средства республиканского гранта, является Совет ветеранов (пенсионеров) РТ. Председатель Региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) РТ Хабир Иштиряков заверил, что проект очень востребован.

«Талантливых людей в республике много. Значение их мастерства неоценимо, поскольку способствует сохранению национальных традиций. Важно, что к этому процессу подключаются дети — их внуки и правнуки. Только через труд можно добиться созидательного развития страны», — заявил Иштиряков.

В прошлом году в конкурсе народного творчества приняли участие более 2 тыс. человек, которые представили около 6,5 тыс. работ. В этом году число конкурсантов достигло почти 3 тыс., а количество работ увеличилось до 8 тыс. Конкурс был организован в 44 муниципалитетах.

Призовые места заняли 60 работ. Так, первое место получили десять работ, второе — 20, третье — 30. Участники состязались в номинациях «Фотография», «Живопись», «Декоративная флористика», «Изделия из дерева», «Плетение», «Бижутерия, аксессуары и бисероплетение», «Вязание», «Керамика», «Вышивание», «Изготовление кукол».

Кроме того, с учетом мнения посетителей, которые пришли посмотреть на работы ветеранов, жюри присудило специальный приз зрительских симпатий за оригинальность исполнения. Его удостоились 52 работы.

Двум работам, набравшим наибольшее количество баллов за оригинальность, сложность и национальный колорит, присужден Гран-при. В частности, высокой наградой отмечена работа 92-летнего Илисая Имамова из Муслюмовского района в номинации «Изделия из дерева» — «Вечное ожидание». Гран-при также заслужила работа Рамзии Фаттаховой из Рыбно-Слободского района — сделанный из кожи молитвенный коврик «Намазлык».