Мухаметшин наградил первоклассников — победителей конкурса «Мой цифровой Татарстан»

Фото: Арина Потапова/ ИА «Татар Информ»

Сегодня в Казани подвели итоги республиканского конкурса цифровых рисунков «Мой цифровой Татарстан» среди учащихся первых классов. В финал события прошли более 130 работ из всех районов республики. А интернет-голосование позволило выявить 60 победителей с наиболее креативным и интересным взглядом на мир будущего.

В церемонии награждения принял участие Секретарь республиканского отделения партии «Единая Россия» — председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. Он отметил, что интернет-технологии успели прочно войти в жизнь каждого человека, особенно подрастающего поколения. И такие проекты, как «Цифровой Татарстан», помогают развиваться им в новых условиях, найти единомышленников и обрести навыки, которые будут полезны в будущем.

«Я ознакомился с продуктами, которые сегодня для нас приготовили маленькие жители Татарстана. В голове не укладывается, как они это все продумали и целенаправленно оформили свои представления нашего будущего», – отметил он и поблагодарил детей и их родителей за участие в таком значимом проекте.

Глава Минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин отметил, что благодаря таким способным детям «мы можем не переживать за будущее». В будущем эти ребята могут стать достойными представителями IT-сферы, сферы услуг и в других областях экономики.

На пути к победе участникам предстояло создать свой «Город будущего» с помощью программных средств: компьютера, графического планшета и пера, а также программного обеспечения. Конкурс реализовался в рамках мероприятий, посвященных Году культурного наследия народов России и Году цифровизации в Республике Татарстан.

Основной целью «Цифрового Татарстана» стало развитие творческого потенциала обучающихся, привлечение их к активному использованию информационных технологий в практической деятельности. Проект организован и проходил при поддержке объединения женщин-депутатов Госдуарственного Совета Республики Татарстан «Мэрхэмэт-Милосердие»