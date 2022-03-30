Мухаметшин наградил победителей и лауреатов фотоконкурса «Нацпроекты: Татарстан - 2021»

В Казани состоялась церемония награждения фотоконкурса «Нацпроекты: Татарстан - 2021», на котором победителей и лауреатов наградил секретарь республиканского отделения партии «Единая Россия» – председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

«Мы впервые так масштабно подводим итоги этого конкурса. Нацпроекты – это востребованные программы, в которых принимают активное участие все территории нашей республики и страны в целом. Через фотоконкурсы мы показываем, как благоустраиваются дворы, строятся объекты культуры, спорта, приводим в порядок территории», – отметил Мухаметшин.

По его словам, на конкурс поступило несколько тысяч фотографий из сел, деревень и городов республики. Это говорит о том, что Татарстан находится в большом созидательном процессе.

Мухаметшин наградил победителей по различным номинациям, которых было порядка 10. Среди победителей были выделены несколько районов Татарстана, а также министерства, ведомства и в нескольких номинациях приз забрали семьи и просто активисты.

«При определении победителей мы смотрели на географию, активность участия муниципального района в нацпроектах, эстетичность фотографий. Она должна не просто фиксировать объект, а показывать к нему отношение. Безусловно, приветствуется участие семей с детьми, потому что когда они все вместе находят себя в реализации Нацпроектов, то это важно как для них, так и для всей страны», – поделилась депутат Госдумы РФ от РТ Татьяна Ларионова.

Она добавила, что этот фотоконкурс только в Татарстане получил столь масштабный старт. Победители получили из рук Мухаметшина ценные призы и дипломы. Одними из счастливчиков стала семья Зариповых из Мамадышского района, которые выиграли в одной из номинаций, представив фотографию своей дочери в костюме доярки на своей собственной ферме.

«Мы занимаемся молочным скотоводством. Мы решили поучаствовать в этом фотоконкурсе, потому что у нас активная гражданская позиция, а также я очень люблю фотографировать. Мы продумали сюжет фотографии, мы заказали пошив костюма для дочки, нашли маленький бидончик. Сюжет происходит на нашей ферме, деньги на создание которой мы получили, выиграв грант Минсельхоза РТ», – пояснила Люция Зарипова.

По ее словам, в Татарстане создаются все необходимые условия для развития фермерства и поблагодарила руководство республики за внимание к этому вопросу, а также заверила, что у их семьи уже есть идеи для фотографии следующего фотоконкурса «Нацпроекты: Татарстан - 2021».

Национальные проекты реализуются в РФ с 2019 года на основании «майских указов» Президента России Владимира Путина. Они охватывают 13 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Туризм и индустрия гостеприимства» «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жилье и городская среда».