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Ру Тат
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Общество
2 апреля 2022  13:12
Александр Хевронин

Мухаметшин: Надеюсь, что по итогам переписи число татарстанцев превысит 4 млн человек

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Окончательные итоги переписи населения, которая была проведена в прошлом году, будут подведены в сентябре этого года, сообщил Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин на церемонии открытия молодежного конкурса «100 лидеров - Татарстан будущего».

«Надеюсь, что после переписи населения 2021 года будет больше 4 млн жителей республики. Пока по телефонам ведутся переговоры и окончательные итоги будут только в сентябре этого года», - сообщил Мухаметшин.

Он отметил, что по итогам предыдущей переписи населения, количество жителей Татарстана оказалось свыше 3,7 млн. Таким образом Председатель Госсовета РТ ожидает увеличения числа жителей республики минимум на 300 тыс. человек.

#Всероссийская перепись населения
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