Мухаметшин на встрече со студентами КНИТУ отметил важность осознанного выбора профессии

Фото: gossov.tatarstan.ru

Председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин провел встречу с учащимися технического колледжа КНИТУ (КАИ). Мероприятие состоялось в Штабе общественной поддержки «Единой России» в РТ в рамках проекта «Персона», сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Почетным гостем встречи стал легендарный инженер контроля качества окончательной сборки самолета Казанского авиационного завода Владимир Чижиков, посвятивший авиационной отрасли более 60 лет.

Приветствуя студентов, Фарид Мухаметшин отметил, что подобные встречи стали традиционными и играют важную роль в профориентации молодежи. Он подчеркнул, что Владимир Чижиков является примером того, как нужно искренне любить свою профессию.

Глава парламента акцентировал внимание на том, что выбор жизненного пути – это фундаментальный вопрос. «Вопрос "Кем я буду?" очень важен в жизни каждого молодого человека. Профессия – это базовая ценность, ее выбирают на всю жизнь», – заявил он.

Фото: gossov.tatarstan.ru

По словам главы Госсовета, руководство республики уделяет пристальное внимание кадровому обеспечению. В регионе выстроена целостная система среднего профессионального образования, благодаря чему более половины выпускников 9-х классов сегодня выбирают востребованные специальности в колледжах.

Фарид Мухаметшин выразил уверенность, что перед молодежью открыты все пути. «Вы можете гордиться тем, что живете в Татарстане – республике с многовекторной экономикой, которая занимает лидирующие позиции по многим показателям социально-экономического развития», – обратился он к учащимся.

Глава парламента также напомнил о высокой потребности экономики в квалифицированных кадрах. Согласно оценке Минпромторга РТ, в ближайшие семь лет только промышленному сектору потребуется более 62 тыс. специалистов. В связи с этим Мухаметшин указал на необходимость дальнейшего усиления профориентационной работы.

Фото: gossov.tatarstan.ru

Особое внимание на встрече уделили трудовому подвигу Владимира Чижикова. Инженер является представителем прославленной династии: на авиазаводе работали его отец, брат и сестра. В свои 80 лет он продолжает трудовую деятельность, имея за плечами 63 года стажа. Фарид Мухаметшин отметил, что в 90-е годы руководство республики, первый Президент РТ Минтимер Шаймиев сделали очень многое для сохранения авиапроизводства. Глава парламента подчеркнул, что накопленный потенциал авиастроительной отрасли удалось сберечь во многом благодаря таким патриотам, как Владимир Чижиков.

В завершение встречи Фарид Мухаметшин вручил Владимиру Чижикову Благодарственное письмо Председателя Государственного Совета Республики Татарстан.