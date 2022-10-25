Мухаметшин на собрании законодателей Поволжья: «Вопросы цифровизации вдвойне актуальны»

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин принял участие в заседании Ассоциации законодательных органов власти Приволжского федерального округа, которое прошло сегодня в Уфе. Парламентарии Приволжья обсудили вопросы цифровизации, организации государственного и муниципального контроля, развития молодежного парламентаризма, сообщает пресс-служба парламента республики.

Особое внимание участники собрания уделили вопросам цифровизации. В регионах формируется цифровая инфраструктура, позволяющая оптимизировать многие процессы, будь то в банковской сфере или государственном управлении. Перед заседанием парламентарии посетили Центр управления Республикой Башкортостан, проектный офис которого был открыт в марте этого года.

Законодатели Поволжья ознакомились с основными направлениями работы ЦУРа, а также с деятельностью Корпорации развития республики, Центра стратегических разработок и Ситуационного центра. Одно из важнейших направлений работы Центра управления республикой — комплексный подход к управлению территорией и организация обратной связи с жителями. В Башкортостане создано более 70 панелей мониторинга ситуации в различных сферах, по которым в режиме реального времени можно видеть, как решаются возникающие проблемы.

В Татарстане в Год цифровизации глобальная цифровая трансформация также продолжается, все сферы жизни переходят в цифровой формат. Открытие ИТ-парка имени Башира Рамеева стало новой точкой роста цифровой индустрии Татарстана. Решается важнейшая задача ликвидации цифрового неравенства между городом и селом — высокоскоростной интернет сегодня доходит до самых отдаленных деревень. Около 60% всех услуг татарстанцы уже получают в электронном виде.

Детально обсуждалось и внедрение «цифры» в парламентскую деятельность. Председатель Госсобрания — Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев обратил внимание на отсутствие унифицированного подхода к использованию программного обеспечения в деятельности законодательных органов.

«Сегодня возникла необходимость импортозамещения программного обеспечения и информационно-технических средств. В связи с этим целесообразной представляется разработка перечня рекомендованных программ для государственных органов. Также логичным видится внесение в федеральное законодательство изменений, упрощающих для органов государственной власти процедуру закупки российского программного обеспечения, услуг по его внедрению и модернизации программных продуктов», — подчеркнул глава Госсобрания Башкортостана. Законодатели Приволжья намерены выйти с соответствующими предложениями в Госдуму.

Как отметил полномочный представитель Президента РФ в Приволжском округе Игорь Комаров, в условиях санкционного давления развитие отечественной цифровой индустрии входит в число приоритетов, при этом предстоит решить ряд важных проблем — снизить дефицит кадров и оборудования, повысить информационную безопасность.

«В целом решение задач по цифровизации повысит прозрачность работы органов государственной власти, в том числе региональных парламентов, облегчит получение необходимой информации и документов, а для депутатов это возможность выстроить эффективное взаимодействие с людьми», — сказал полпред.

«Вопросы цифровизации, доступности информации важны сегодня, вдвойне актуальны они будут и завтра, — заявил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, общаясь с журналистами. — Это в том числе и вопросы эффективности работы органов власти и депутатского корпуса, которые в нынешних условиях выходят на первый план. В сегодняшних непростых условиях мы должны объединиться вокруг национального лидера нашей страны Владимира Путина. Площадка Ассоциации позволит это сделать оперативнее».

Отдельно законодатели Поволжья остановились на вопросах реформирования системы государственного и муниципального контроля. По оценке Игоря Комарова, в большинстве регионов округа по-прежнему фиксируется большое количество проверок контрольно-надзорных органов в отношении одного субъекта предпринимательства в год. «На всех уровнях власти нужно следить за выполнением установленных ограничений и не допускать перегибов при проведении контрольных мероприятий», — сказал чиновник. При этом Комаров назвал Татарстан в числе позитивных примеров по исполнению принятых ограничений.

В ходе работы Ассоциации было подписано Соглашение о сотрудничестве между Госсоветом Татарстана и Госсоветом Чувашии. Сегодня же региональные законодатели посетили Госсобрание — Курултай РБ, а также возложили цветы к памятнику генерал-майору Минигали Шаймуратову.