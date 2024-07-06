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Мухаметшин на Сабантуе в Москве: Спляшем и споем, у нас так принято
Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин принял участие в общегородском Сабантуе в Москве. Он напомнил гостям о старых сельских традициях и дне плуга, который впоследствии и стал самым известным татарским национальным праздником.
«Мы благодарим труженников села, к сожалению, стареющих и сокращающихся в численности, за их труд и что они сохраняют наши традиции, базовые ценности, доставшиеся нам от прадедов. И эти цели на Сабантуе в Москве очень ярко проявляются. Сабантуй делает нас ближе к друг другу. Мы горды, отдаем дань уважения участникам СВО. У нас в Татарстане их тоже много и героев много. Мы их привезли сегодня на этот майдан и они тоже здесь с нами. Думаю, мы здесь и споем, и спляшем. Так у нас в Казани принято», — отметил он.
Мухаметшин также передал слова поздравления с праздником от Раиса РТ Рустама Минниханова.
«Он очень тепло отозвался об этих праздниках и передал теплые слова благодарности Автономии татар Москвы и ее руководителю Фариту Фарисову за организацию этого замечательного торжества», — подчеркнул чиновник.
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