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Мухаметшин: На первом плане работа с людьми на местах и решение проблем граждан
Председатель Госсовета РТ, секретарь татарстанского регионального отделения «Единой России» Фарид Мухаметшин осмотрел в Нижнекамске выставку проектов первичных отделений партии.
«Это база нашей партии. Выставка, которую мы сегодня посетили, показывает, что работа с людьми на местах и решение проблем граждан — на первом плане. В своей работе мы всегда опираемся на деятельность первичных отделений. Уверен, что одна из самых тяжёлых миссий в любой организации — это работа с людьми. Потому что мы все разные. Именно партийцы на местах выполняют эти функции, мы и дальше будем их поддерживать», — отменил Мухаметшин.
Он подчеркнул, что подобные филиалы партии наиболее близки к людям. А эффективная работа всех уровней власти возможна только при общей консолидации и понимании ответственности.
Мухаметшину рассказали о лучших проектах и итогах работы на местах: от шахматных турниров до сбора гуманитарной помощи для специальной военной операции. О своих идеях рассказали представители 10 лучших первичных отделений республики. Инициативами оказались охвачены разные сферы жизни: спорт, экология, образование и многое другое.
«Сегодня ещё раз убедился, что нашими первичными отделениями руководят преданные люди. Очень бы хотел, чтобы все ещё раз поняли, что в согласии и совместной работе мы можем достичь очень высоких результатов», — заключил Председатель Госсовета РТ.
Он напомнил, что этот год объявлен партией годом первичных отделений. У «Единой России» их в Татарстане работает более 2 тыс.
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