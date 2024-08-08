Мухаметшин: На первом плане работа с людьми на местах и решение проблем граждан

Председатель Госсовета РТ, секретарь татарстанского регионального отделения «Единой России» Фарид Мухаметшин осмотрел в Нижнекамске выставку проектов первичных отделений партии.

«Это база нашей партии. Выставка, которую мы сегодня посетили, показывает, что работа с людьми на местах и решение проблем граждан — на первом плане. В своей работе мы всегда опираемся на деятельность первичных отделений. Уверен, что одна из самых тяжёлых миссий в любой организации — это работа с людьми. Потому что мы все разные. Именно партийцы на местах выполняют эти функции, мы и дальше будем их поддерживать», — отменил Мухаметшин.

Он подчеркнул, что подобные филиалы партии наиболее близки к людям. А эффективная работа всех уровней власти возможна только при общей консолидации и понимании ответственности.

Мухаметшину рассказали о лучших проектах и итогах работы на местах: от шахматных турниров до сбора гуманитарной помощи для специальной военной операции. О своих идеях рассказали представители 10 лучших первичных отделений республики. Инициативами оказались охвачены разные сферы жизни: спорт, экология, образование и многое другое.

«Сегодня ещё раз убедился, что нашими первичными отделениями руководят преданные люди. Очень бы хотел, чтобы все ещё раз поняли, что в согласии и совместной работе мы можем достичь очень высоких результатов», — заключил Председатель Госсовета РТ.

Он напомнил, что этот год объявлен партией годом первичных отделений. У «Единой России» их в Татарстане работает более 2 тыс.