Мухаметшин на Джалиловских чтениях: Джалиль – пример и образ жизни для нашего народа

На гала-концерте VIII международного литературного конкурса «Джалильские чтения», организованного в Татарском государственном академическом театре имени Галиасгара Камала в честь 120-летия со дня рождения Мусы Джалиля, принял участие Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин.

Политик обратился к собравшимся в зале и подчеркнул важность этого дня. «Вот так мы и отмечаем день рождения писателя, поэта Мусы Джалиля», – сказал он. По его словам, мероприятия памяти поэта в республике проходят с большим воодушевлением, а это событие еще раз доказывает уважение и любовь народа к своему герою.

В ходе своего выступления глава республиканского парламента зачитал обращение руководства Татарстана. «Я приветствую всех от имени руководства Республики Татарстан, Раиса республики Рустама Минниханова, депутатов Государственного Совета и Правительства нашей республики», – заявил он, напомнив, что в связи с этим юбилеем пришло много поздравлений.

Фарид Мухаметшин подчеркнул, что Муса Джалиль достоин памяти народа. «Искренне скажу, что в памяти народа жива эта выдающаяся личность, она живет, радует нас и является примером для нашего народа», – выразил уверенность он. По его мнению, судьба и творчество Джалиля должны служить для каждого духовным маяком. И добавил что имя поэта по сей день остается одной из главных основ воспитания молодого поколения в духе патриотизма.

Одним из самых трогательных моментов мероприятия стало напоминание о том, что у поэта есть дочь. «Справедливо будет сказать, что в зале есть дочь Мусы Джалиля – Чулпан Мусеевна. Давайте поприветствуем ее!» – сказал Фарид Мухаметшин. Ответом на эти слова стали продолжительные аплодисменты. Он назвал участие Чулпан Залиловой в мероприятии большой честью и высоко оценил ее роль в сохранении памяти отца.

Остановившись на организационным моментам, спикер парламента поблагодарил всех присутствующих. «Я хотел бы поблагодарить организаторов этой встречи и упомянуть большую работу, проделанную органами государственной власти, Всемирным конгрессом татар, Министерством культуры, Министерством образования», – перечислил Фарид Мухаметшин. Он также упомянул роль таких встреч в сплочении общества.

Фарид Мухаметшин охарактеризовал Мусу Джалиля как истинного татарина. «Труд, жизненный путь этого человека являются для нас примером. Вот каким должен быть человек – патриот, настоящий татарин», – сказал он. Акцент был сделан на верности поэта своему языку и корням. «Он сохранил и язык, и традиции. И русский язык хорошо знал, сочинял, написал нам великую историю», – заявил он. По мнению политика, эти качества делают Джалиля примером для представителей разных национальностей.

Спикер отметил, что жизненный путь поэта был очень сложным, но его величие раскрылось именно на полях сражений и в плену, где он продемонстрировал стойкость духа.

Фарид Мухаметшин убежден также, что «Моабитские тетради» сегодня являются самым ценным учебником жизни. Поэт исполнял свой долг даже в камере смертников, боролся с фашизмом, используя перо в качестве оружия. «Его рукописи являются для нас священной реликвией, их сохранение – долг каждого татарстанца. Это творческое наследие сыграло большую роль в укреплении языка, традиций и международной дружбы, поскольку произведения Джалиля переведены на многие языки мира и получили международное признание», – объяснил он.

На сегодняшний день Джалиловские чтения приобрели поистине глобальные масштабы. В этом году на конкурс поступило более 40 тыс. заявок из 39 регионов России и зарубежных стран – это рекордный показатель. Возраст участников чтений – от четырех до 88 лет – свидетельствует о народной любви. Мухаметшин заметил, что сегодня стихи поэта звучат на 26 языках мира, что является сильнейшим и неоспоримым доказательством мирового значения его творчества.

«Это наследие, накопленные трудом, объединяет сегодня тысячи людей во всем мире. Тысячи людей! Джалиловские чтения – яркий тому пример», – сказал Председатель Госсовета.

Не остались без внимания и масштабные мероприятия, посвященные юбилею поэта в республике. От литературных чтений в школах до спортивных турниров – всё это часть патриотического воспитания. Мухаметшин также вспомнил о вышедшем на экраны фильме «Черный лес» («Кара урман»), который помогает зрителю глубже понять горькую судьбу поэта. Такие проекты очень важны для того, чтобы увековечить в сердцах подрастающего поколения творчество поэта-героя, считает Мухаметшин.

Джалиль на своем примере показал, что всем нужно стремиться изучать родной язык, продолжил политик. «У нас дружно живут представители 175 национальностей. Мы хорошо владеем и русским, ездим за границу и общаемся на английском, но свой язык – самый дорогой», – сказал он и поблагодарил всех участников за патриотический труд.

Говоря о стратегии национальной политики, утвержденной Президентом России Владимиром Путиным, Фарид Мухаметшин отметил важность единства. «Принцип единства в многообразии является основой развития страны. Взаимопонимание между народами и уважение к языкам, традициям – наше главное достояние. Такие мероприятия, как Джалиловские чтения, еще больше укрепляют это единство, становятся живой традицией, укрепляющей культурные связи между народами», – уверен он.

В завершение своего выступления спикер парламента РТ упомянул участников специальной военной операции. По его словам, в Год воинской и трудовой доблести, объявленный в Татарстане, есть основания с гордостью говорить о достойных потомках Мусы Джалиля – тех, кто служит в зоне СВО.

Фарид Мухаметшин процитировал слова поэта: «Пусть моя жизнь горит маяком» («Свети потомкам нашим, как маяк» в переводе Ильи Френкеля – прим. Т-и) – и отметил, что жизнь Мусы Джалиля навсегда останется маяком для будущих поколений. «Будем воспитывать нашу молодежь в дружбе, согласии, единстве - и наше будущее будет успешным», – подытожил Председатель Госсовета и пожелал всем присутствующим здоровья и успехов.

Зиля Мубаракшина

