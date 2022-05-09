Мухаметшин на Архангельском кладбище Казани почтил память павших воинов

Сегодня, в День Победы, Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин, депутаты республиканского парламента, ветераны Великой Отечественной войны и представители общественных организаций почтили память погибших в Великой Отечественной войне, посетив Архангельское кладбище Казани. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Собравшиеся возложили венки и цветы к монументу «Воин», а также к памятному знаку воинам-иностранцам, умершим в госпиталях Казани во время войны. Перед этим прозвучал залп из ружей. Во время церемонии прозвучали гимны России и Татарстана.

Фото: © пресс-служба Госсовета РТ

В ходе общения с представителями СМИ Фарид Мухаметшин поздравил жителей республики с праздником и назвал День Победы «героическим символом российского народа».

«Возлагая цветы к могилам защитников Отечества, мы храним память о тысячах татарстанцев, погибших в Великой Отечественной войне. Более 700 тыс. наших земляков ушли на войну, и около половины из них не вернулись. Память о них будет жить в сердце народа вечно», — заметил руководитель республиканского парламента.

Фото: © пресс-служба Госсовета РТ

Мухаметшин также обратил внимание на то, что татарстанцы традиционно достойно отмечают этот праздник, демонстрируя уважение и признательность ветеранам войны. «К сожалению, ветеранов, участников войны и тыла с каждым годом остается все меньше и меньше, но тем дороже для сегодняшнего поколения становятся их воспоминания и заветы», — заключил он.

Среди возложивших цветы к памятникам на Архангельском кладбище депутатов республиканского парламента были заместитель Председателя Госсовета РТ и руководитель фракции «Единая Россия» Юрий Камалтынов, секретарь Госсовета РТ Лилия Маврина, заместитель главы Комитета по госстроительству и МСУ, руководитель фракции КПРФ Хафиз Миргалимов и заместитель главы Комитета по законности и правопорядку Александр Чубаров. Также к акции присоединились представители исполкома Казани, ветеранских и общественных организаций, сотрудники аппарата Госсовета.

Фото: © пресс-служба Госсовета РТ

Во время Великой Отечественной войны в ряды Красной армии были призваны 700 тыс. уроженцев и жителей Татарской АССР. Из них 378 тыс. погибли, умерли от ран или были признаны пропавшими без вести.