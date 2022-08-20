Мухаметшин на 70-летии «Альметьевнефти» рассказал, как работал на предприятии слесарем

Фото: Пресс-служба Госсовета РТ

Сегодня в нефтяной столице Татарстана состоялось торжественное мероприятие, посвященное 70-летию «Альметьевнефти», – одного из ведущих нефтегазодобывающих управлений в системе ПАО «Татнефть». От имени руководства республики ветеранов и работников управления поздравил Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин.

Поздравляя коллектив, Мухаметшин поделился воспоминаниями о работе в родном Альметьевске: «Мой отец работал в «Альметьевнефти», я имел счастье работать в НГДУ после службы в армии, начав со слесаря КИПиА цеха автоматизации производства управления, – рассказал Председатель Госсовета. – Работая в комсомоле, исполкоме горсовета, горкоме партии на разных должностях, я и сегодня всегда с удовольствием сотрудничаю с выходцами из «Альметьевнефти». Помню эту школу жизни до сих пор, и за это всем вам очень признателен!»

Он зачитал поздравительную телеграмму от Президента Татарстана Рустама Минниханова. «Сегодня НГДУ «Альметьевнефть» – крупнейший центр добычи «черного золота» и современный полигон для освоения передовых методов работы в нефтегазовой отрасли. Важно, что с развитием предприятия к лучшему менялась и жизнь людей, населяющих юго-восток республики: строились дороги, дома, социальные и образовательные учреждения, обустраивались дворы и общественные пространства. Пусть этот знаменательный рубеж станет очередной точкой отсчета новых трудовых побед и профессиональных достижений вашего замечательного коллектива», – говорится в ней.

По словам Мухаметшина, за 70 лет «Альметьевнефть» внес значимый вклад в становление и развитие всей отечественной нефтяной отрасли, сыграл большую роль в послевоенном восстановлении экономики и модернизации промышленности. «Сегодня нефтедобывающий комплекс РТ – с ежегодной добычей около 32-35 млн тонн, из которых 80% дает «Татнефть» – является не только ведущей отраслью промышленности, но и главным мерилом экономического потенциала, приносит до трети доходов в бюджет Татарстана», – подчеркнул руководитель парламента.

При этом во времена у разных поколений нефтяников были свои вызовы и сложности, добавил он. «Времена тоже меняются, уже не то время, когда с легкостью можно добыть нефть, да и многие другие факторы очень серьезно влияют на добычу и переработку «черного золота». Нужны профессионализм, предприимчивость и дальновидность. Компания ПАО «Татнефть» – команда, под руководством сегодняшнего генерального директора Наиля Маганова, умело решает сложнейшие задачи с учетом новых вызовов», – отметил спикер.

Глава парламента перечислил имена всех руководителей, возглавлявших НГДУ за семь десятилетий, отметил трудовые династии и поблагодарил ветеранов НГДУ за самоотверженные трудовые подвиги.

«Альметьевнефть» всегда была настоящей кузницей кадров отечественной нефтегазовой отрасли, подчеркнул он. «Вас отличают активная научно-изобретательская и рационализаторская деятельность, непрерывное внедрение передовых инноваций, ресурсосберегающих и цифровых решений. Вы – настоящая команда единомышленников, сплоченная любовью к выбранному делу», – добавил Мухаметшин.

«Альметьевнефть» на протяжении всей своей истории было и остается одним из ведущих предприятий не только «Татнефти», но и всей нефтяной отрасли страны, считает гендиректор ПАО «Татнефть», депутат Госсовета Наиль Маганов, подчеркнув, что это в первую очередь заслуга ветеранов управления. «На вашем «счету» 630 миллионов тонн «черного золота» – пятая часть от всей татарстанской нефти. Но коллектив «Альметьевнефти» не привык останавливаться на достигнутом, и уверенно идет к четвертому миллиарду. (…)Сегодня мы стабильно развиваемся, не только добываем нефть, но и эффективно ее перерабатываем, открываем для себя перспективные направления в нефтегазохимии, биотехнологиях, IT, возобновляемой энергетике», – отметил он в своем поздравлении.

Поблагодарили коллектив за труд также глава Альметьевского района Тимур Нагуманов, Миргазиян Тазиев, который на протяжении долгих лет проработал начальником НГДУ «Альметеьвнефть» и нынешний начальник НГДУ Джамиль Гирфанов.

Ветеранов и работников нефтегазодобывающего управления «Альметьевнефть», внесших значительный вклад в развитие нефтяной промышленности, наградили государственными, отраслевыми и ведомственными наградами, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.